Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Спасатели прибыли на место срыва туристов со склона в Карачаево-Черкессии

11 ноября 2025 в 17:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На ледяном склоне пострадали два человека

На ледяном склоне пострадали два человека

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На место срыва туристов с ледяного склона в Карачаево-Черкессии прибыли спасатели МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Карачаево-Черкесии спасатели МЧС России эвакуируют туристов с ледяного склона», — говорится в публикации ведомства. Отмечается, что спасатели прибыли на технике высокой проходимости.

Ранее в соцсетях сообщили, что в ущелье Махарском в Карачаево-Черкесской республики отправились пять туристов. Но двое из них сорвались и не смогли самостоятельно выбраться из-за травм.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал