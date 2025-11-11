Спасатели прибыли на место срыва туристов со склона в Карачаево-Черкессии
На ледяном склоне пострадали два человека
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На место срыва туристов с ледяного склона в Карачаево-Черкессии прибыли спасатели МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Карачаево-Черкесии спасатели МЧС России эвакуируют туристов с ледяного склона», — говорится в публикации ведомства. Отмечается, что спасатели прибыли на технике высокой проходимости.
Ранее в соцсетях сообщили, что в ущелье Махарском в Карачаево-Черкесской республики отправились пять туристов. Но двое из них сорвались и не смогли самостоятельно выбраться из-за травм.
