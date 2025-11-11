Фигуристке Медведевой сделали предложение руки и сердца
Пара состоит в отношениях с 2024 года
Фото: Наумов Роман © URA.RU
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева получила предложение руки и сердца. Возлюбленный фигуристки, российский танцор Ильдар Гайнутдинов, сделал ей предложение.
«Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж», — пишет «Чемпионат». Медведева и Гайнутдинов познакомились на съемках проекта «Звездные танцы». Пара состоит в отношениях с 2024 года. Долгое время информация об их романе не подтверждалась официально. Однако летом 2025 года фигуристка и танцор опубликовали в соцсетях совместные фотографии.
Ранее сообщалось, что на этапе российского Гран-при в Казани Медведева была замечена с кольцом на безымянном пальце. Однако тогда никаких подтверждений помолвки от фигуристки не поступало.
- Ваня11 ноября 2025 17:08Ну наконец-то на конец! Теперь буду спать спокойно.