Фигуристке Медведевой сделали предложение руки и сердца

Пара состоит в отношениях с 2024 года Фото: Наумов Роман © URA.RU

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева получила предложение руки и сердца. Возлюбленный фигуристки, российский танцор Ильдар Гайнутдинов, сделал ей предложение.

«Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж», — пишет «Чемпионат». Медведева и Гайнутдинов познакомились на съемках проекта «Звездные танцы». Пара состоит в отношениях с 2024 года. Долгое время информация об их романе не подтверждалась официально. Однако летом 2025 года фигуристка и танцор опубликовали в соцсетях совместные фотографии.