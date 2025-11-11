ГД лишила обвиняемого во взятках депутата Вороновского неприкосновенности: все о его жизни и уголовных делах

Вороновский проходит по делу о взятке в 25 млн рублей Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности парламентария от партии «Единая Россия» Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГД.

Вороновский подозревается в получении взятки в сумме 25 миллионов рублей от главы строительно-дорожной фирмы, работающей в Дагомысе. На заседании Госдумы депутат сообщил о намерении сотрудничать со следствием и отстаивать свою невиновность. При этом Вороновский отрицает причастность к факту получения взятки. Подробнее о жизни депутата, его работе и обвинениях читайте в материале URA.RU.

Что известно о Вороновском

Юность

Анатолий Вороновский родился 28 декабря 1966 года в городе Баку. После завершения обучения в 1988 году в Каспийском высшем военно-морском училище имени С. М. Кирова (в настоящее время — Азербайджанское высшее военно-морское училище) он проходил службу на Северном флоте. В 2002 году Вороновский получил образование в Северо-Кавказской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», а в 2006 году завершил обучение в Кубанском государственном университете.

Карьера

В 1998 году началась профессиональная деятельность Анатолия Вороновского — он приступил к работе в отделе собственной безопасности и борьбы с коррупцией управления Федеральной службы налоговой полиции России по Мурманской области. В 2000 году он переехал в Краснодарский край, где занял должность начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Усть-Лабинского района. В 2005 году Вороновский возглавил администрацию города Усть-Лабинска.

Вороновский начал карьеру в 1998 году Фото: Пресс-служба Госдумы

Летом 2009 года по решению губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Вороновский был назначен исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района Краснодарского края. В октябре того же года его избрали на этот пост как кандидат от партии «Единая Россия», он набрал 86,32 % голосов.

По итогам праймериз «Единой России» в 2014 году Вороновский вновь был выдвинут на выборы главы района. В сентябре того же года он был избран с результатом 89,14 % голосов избирателей. В 2015 году Анатолий Вороновский начал работу в департаменте транспорта Краснодарского края: сначала в качестве заместителя главы, а затем возглавил ведомство. В 2016 году он занял пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В 2017 году Вороновского повысили до замгубернатора региона. В должности вице-губернатора он курировал министерство ТЭК и ЖКХ, министерство транспорта, региональную энергетическую комиссию (департамент цен и тарифов) и государственную жилищную инспекцию. Вороновский отмечал, что за несколько лет финансирование дорожного хозяйства увеличилось в три раза.

В 2019 году было начато строительство Дальнего западного обхода в Краснодаре, который должен был снизить загруженность центральных улиц и улучшить транспортную логистику. Вороновский охарактеризовал этот проект как «важнейшую магистраль». Движение по Дальнему западному обходу было запущено в 2023 году. Однако в конце сентября 2020 года Вороновский подал в отставку с поста заместителя губернатора и был назначен советником главы региона Вениамина Кондратьева.

В 2020 году, когда в социальных сетях появились публикации о его связях с подрядчиками по госконтрактам. Анатолий Вороновский заявил, что никогда не был владельцем дорожных компаний и не влиял на результаты закупочных процедур.

Работа в Госдуме

Анатолий Вороновский стал депутатом Государственной думы восьмого созыва в 2021 году, пройдя по региональному списку партии «Единая Россия». В Думе он вошел в состав комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также стал членом депутатской группы, отвечающей за взаимодействие с парламентом Азербайджана. В рамках этой деятельности Вороновский продвигал идею восстановления удобных железнодорожных маршрутов между Россией и Азербайджаном.

По его мнению, необходимо возродить налаженную в советское время систему сообщения, чтобы граждане Азербайджана могли беспрепятственно приезжать в Россию, например, на курорты, а россияне — в Баку и другие азербайджанские города. Депутат считал, что развитие туризма и логистики должны дополнять друг друга.

Анатолий Вороновский стал депутатом Госдумы в 2021 году Фото: Роман Наумов © URA.RU

Кроме того, Вороновский — соавтор более 30 законодательных инициатив. Среди законов, в разработке которых он принимал участие, можно назвать следующие:

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (принят в конце 2022 года; в 2023 году Верховный суд признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность);

Закон о запрете смены пола (принят в 2023 году);

Закон о запрете пропаганды чайлдфри (принят в 2024 году).

Личная жизнь и санкции

Анатолий Вороновский состоит в браке и имеет двоих детей. Согласно декларации о доходах за 2021 год (более поздние декларации не публиковались), его годовой доход составил 2,6 миллиона рублей. В собственности у Вороновского не было объектов недвижимости, однако он пользовался двумя земельными участками, двумя домами и квартирой, предоставленной во временное пользование на период депутатских полномочий. Также в его владении находились автомобиль Lexus ES 250 и моторная лодка «Касатка-440». Супруга Анатолия Вороновского за тот же период задекларировала доход в размере 248 тысяч рублей и владела земельным участком и квартирой.

С 2022 года Анатолий Вороновский включен в санкционные списки ряда стран. Среди них государства-члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Вороновский лишен депутатской неприкосновенности

В этом году Александр Гуцан внес в ГД представление о снятии с Вороновского депутатской неприкосновенности Фото: Shatokniba Natalya / Global Look Press © URA.RU

31 октября 2025 года генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление с просьбой дать согласие на снятие с депутата Вороновского парламентской неприкосновенности. Согласно информации, размещенной на сайте нижней палаты парламента, данный документ был передан на изучение в комиссию, ответственную за контроль достоверности сведений о доходах и решение мандатных вопросов.

В беседе с РБК Вороновский выразил недоумение по поводу запроса генерального прокурора, заявив, что не осведомлен о причинах такого шага. Депутат подчеркнул, что не получал никаких обвинений и не считает себя виновным.

10 ноября вышеупомянутая комиссия Госдумы вынесла рекомендацию лишить Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности. В представлении генерального прокурора речь идет о возбуждении дела по статье о получении взятки. На следующий день депутаты приняли решение о снятии с Анатолия Вороновского парламентской неприкосновенности.

В соответствии с принятым постановлением ГД также дала согласие на инициирование уголовного производства в отношении Вороновского по статье о получении взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность. В случае если правоохранительным органам будет необходимо осуществить задержание депутата или провести его обыск, прокуратуре потребуется вновь обратиться в Госдуму.

Вороновский сдал заграничный паспорт Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат нижней палаты парламента Константин Затулин в своем telegram-канале сообщил, что, по словам Гуцана, уголовное дело, ставшее причиной запроса о снятии неприкосновенности с Вороновского, связано с подозрениями в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дорожно-строительной компании из Дагомыса. Как стало известно изданию RTVI, Вороновского обвиняют в преступлениях, совершенных им в то время, когда он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края. Показания против него дал в том числе экс-депутат Госдумы Юрий Напсо.

«Перед законом все равны. И те аргументы, которые прозвучали сегодня в выступлении Генерального прокурора, все депутаты единогласно поддержали, дав согласие о снятии иммунитета и возбуждении уголовного дела в отношении Анатолия Владимировича Вороновского», — добавил он. Заявление опубликовано на сайте ГД.

Депутат решил сотрудничать со следствием и сдал загранпаспорт

По информации Константина Затулина, Вороновский выразил готовность сотрудничать со следствием по этому делу. Он заявил, что намерен отстаивать свою невиновность и не планирует скрываться. В подтверждение своих слов депутат сдал заграничный паспорт, сообщил Затулин.