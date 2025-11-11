За сутки закрылся девятый российский аэропорт
Временные ограничения введены с целью безопасности
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных бортов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко. По его словам, такие ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Эта воздушная гавань стала девятой за сутки, где были введены такие ограничения. Ранее они вводились в аэропортах Волгограда, Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч), Оренбурга и Орска.
