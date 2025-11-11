В этом году россияне раскошелились в ноябрьские праздники
Отели бронировали в ноябрьские праздники на 73% чаще
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В период прошедших ноябрьских праздников россияне потратили на треть больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует из данных ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Рост трат сопровождался увеличением бронирований отелей на 73% к прошлому году», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование. Отмечается, что средняя стоимость размещения составила 8400 рублей за одну ночь. В ноябрьские праздники клиенты банка потратили 6 миллиардов рублей на рестораны, 1,1 миллиард рублей — на перелеты, еще 894 миллиона — на кинотеатры и театры. Чаще всего в этот период посещали Москву, Санкт-Петербург и Адлер.
Ранее сообщалось о повышении спроса на празднование новогодних праздников в Европе — объем бронирований отелей и апартаментов там вырос на 41% год к году. Это свидетельствует о сохраняющейся тенденции к активному туризму, в том числе и международному.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.