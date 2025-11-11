В этом году россияне раскошелились в ноябрьские праздники

Отели бронировали в ноябрьские праздники на 73% чаще Фото: Размик Закарян © URA.RU

В период прошедших ноябрьских праздников россияне потратили на треть больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует из данных ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Рост трат сопровождался увеличением бронирований отелей на 73% к прошлому году», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование. Отмечается, что средняя стоимость размещения составила 8400 рублей за одну ночь. В ноябрьские праздники клиенты банка потратили 6 миллиардов рублей на рестораны, 1,1 миллиард рублей — на перелеты, еще 894 миллиона — на кинотеатры и театры. Чаще всего в этот период посещали Москву, Санкт-Петербург и Адлер.