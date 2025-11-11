Логотип РИА URA.RU
В этом году россияне раскошелились в ноябрьские праздники

В ноябрьские праздники в 2025 году россияне на 73% чаще путешествовали
11 ноября 2025 в 17:17
Отели бронировали в ноябрьские праздники на 73% чаще

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В период прошедших ноябрьских праздников россияне потратили на треть больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует из данных ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Рост трат сопровождался увеличением бронирований отелей на 73% к прошлому году», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование. Отмечается, что средняя стоимость размещения составила 8400 рублей за одну ночь. В ноябрьские праздники клиенты банка потратили 6 миллиардов рублей на рестораны, 1,1 миллиард рублей — на перелеты, еще 894 миллиона — на кинотеатры и театры. Чаще всего в этот период посещали Москву, Санкт-Петербург и Адлер.

Ранее сообщалось о повышении спроса на празднование новогодних праздников в Европе — объем бронирований отелей и апартаментов там вырос на 41% год к году. Это свидетельствует о сохраняющейся тенденции к активному туризму, в том числе и международному.

