В Госдуме оценили идею 50-летней ипотеки для молодежи

Увеличение срока ипотечного кредита до 50 лет «подогреет» цены на жилье. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов от КПРФ.

«Идея 50-летней ипотеки звучит как попытка растянуть время, чтобы сделать жилье доступным для тех, кто уже отчаялся уложиться в нынешние параметры платежей», — цитирует ТАСС Гаврилова. По его словам, подобная инициатива в США появилась в ответ на рост цен и нехватку жилых квадратных метров. При этом, как считает эксперт, смысл в таких инициативах есть: уменьшение кредитной нагрузки на месяц. Парламентарий считает, что в случае, если покупатель может платить 50 лет, то застройщик не будет снижать цену.

При этом, как передает издание, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний А101 Рустам Азизов заявил, что введение льготной ипотеки на срок до 50 лет было бы целесообразно в РФдля молодых специалистов. Он подчеркнул, что молодым людям сложно планировать ипотеку в начале своей карьеры.

