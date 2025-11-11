В Госдуме оценили идею 50-летней ипотеки для молодежи
Рустам Азизов считает, что 50-летняя ипотека будет пользоваться спросом у молодых специалистов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Увеличение срока ипотечного кредита до 50 лет «подогреет» цены на жилье. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов от КПРФ.
«Идея 50-летней ипотеки звучит как попытка растянуть время, чтобы сделать жилье доступным для тех, кто уже отчаялся уложиться в нынешние параметры платежей», — цитирует ТАСС Гаврилова. По его словам, подобная инициатива в США появилась в ответ на рост цен и нехватку жилых квадратных метров. При этом, как считает эксперт, смысл в таких инициативах есть: уменьшение кредитной нагрузки на месяц. Парламентарий считает, что в случае, если покупатель может платить 50 лет, то застройщик не будет снижать цену.
При этом, как передает издание, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний А101 Рустам Азизов заявил, что введение льготной ипотеки на срок до 50 лет было бы целесообразно в РФдля молодых специалистов. Он подчеркнул, что молодым людям сложно планировать ипотеку в начале своей карьеры.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет. «Ну, знаете, с 40 до 50 лет... Это не такой уж большой фактор. Может, немного поможет», — заявил он, отвечая на вопрос о кризисе с доступностью жилья в США, писало Fox News.
