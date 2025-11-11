Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Раскрыты гонорары Киркорова, Агутина и Чеботиной на новогодних праздниках

Абзац: гонорары российских артистов в новогодние праздники выше в шесть раз
11 ноября 2025 в 17:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В число самых дорогих артистов вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина

В число самых дорогих артистов вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Стало известно, сколько в Новогодние праздники стоят исполнения российских артистов. Гонорары звезд приводят СМИ.

«Гонорар Филиппа Киркорова — 25 миллионов рублей, Сергея Лазарева — 15, Полины Гагариной — 18, Люси Чеботиной — 12, Леонида Агутина — 15, Григория Лепса — 17. Плюс расходы на бытовой и технический райдер», — приводит «Абзац» комментарий ивент-агентства. В другие сезоны гонорар артистов уменьшается примерно в шесть раз. 

Ранее стало известно об увеличении гонораров звезд 90-х. Ценники за выступление артисты подняли в связи с новой волной популярности у молодежи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал