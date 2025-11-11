Раскрыты гонорары Киркорова, Агутина и Чеботиной на новогодних праздниках
В число самых дорогих артистов вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина
Стало известно, сколько в Новогодние праздники стоят исполнения российских артистов. Гонорары звезд приводят СМИ.
«Гонорар Филиппа Киркорова — 25 миллионов рублей, Сергея Лазарева — 15, Полины Гагариной — 18, Люси Чеботиной — 12, Леонида Агутина — 15, Григория Лепса — 17. Плюс расходы на бытовой и технический райдер», — приводит «Абзац» комментарий ивент-агентства. В другие сезоны гонорар артистов уменьшается примерно в шесть раз.
Ранее стало известно об увеличении гонораров звезд 90-х. Ценники за выступление артисты подняли в связи с новой волной популярности у молодежи.
