Бизнесмену дали восемь лет за некачественные бронежилеты для армии
При вынесении приговора суд учел несколько смягчающих обстоятельств
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Мещанский суд Москвы приговорил гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова к 9 годам колонии. Его обвиняют в мошенничестве при поставках бронежилетов для Минобороны. Информацию об этом публикуют журналисты из зала суда.
Согласно материалам следствия, работники группы компаний «Пикет» похитили средства, которые Минобороны РФ выделило для исполнения госконтракта на поставку средств защиты. В рамках контракта было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, не отвечающих установленным требованиям. Ущерб от противоправных действий оценивается в 2,4 миллиарда рублей. Из этой суммы Есипов и Антонова легализовали 1,9 миллиарда рублей, приобретя имущество, которое впоследствии было арестовано в ходе расследования.
В рамках рассмотрения дела о мошенничестве суд вынес решение о назначении Есипову наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии. Ранее он уже был осужден за осуществление незаконной банковской деятельности и получил двухлетний срок.
«Окончательно, путем частичного сложения с приговором Симоновского районного суда города Москвы <...> назначить 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима <...> со штрафом в 800 тысяч рублей», — огласил приговор судья. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.
В результате судебного разбирательства Есипов был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (на сумму 2,4 миллиарда рублей) и легализации денежных средств. Обвинение было предъявлено по части 4 статьи 159 и пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.
Учитывая, что Есипов признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дело было рассмотрено в особом порядке. В ходе прений прокурор потребовала назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с наложением штрафа в размере более 3,6 миллиона рублей.
Прокурор выделила несколько обстоятельств, которые могли повлиять на приговор. В качестве отягчающего фактора было сказано, что преступление было совершено в период мобилизации. Среди смягчающих обстоятельств также отмечены активное содействие расследованию преступления и наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении.
Защитники обвиняемого акцентировали внимание суда на ряде дополнительных аспектов. Они указали на то, что до начала уголовного преследования Есипов внес значительный вклад в поддержку СВО, безвозмездно предоставив 1000 дронов стоимостью 117,5 миллионов рублей. Кроме того, он передал два 3D-принтера для печати БПЛА Военно-инженерной академии имени Карбышева. Заседание по делу финансового директора ГК «Пикет» Виктории Антоновой и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко состоится 12 ноября в том же суде.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Георгий11 ноября 2025 17:05А сколько воинов пострадало из за него на фронте? И всего 9 лет ....