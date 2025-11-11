Бизнесмену дали восемь лет за некачественные бронежилеты для армии

При вынесении приговора суд учел несколько смягчающих обстоятельств Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мещанский суд Москвы приговорил гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова к 9 годам колонии. Его обвиняют в мошенничестве при поставках бронежилетов для Минобороны. Информацию об этом публикуют журналисты из зала суда.

Согласно материалам следствия, работники группы компаний «Пикет» похитили средства, которые Минобороны РФ выделило для исполнения госконтракта на поставку средств защиты. В рамках контракта было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, не отвечающих установленным требованиям. Ущерб от противоправных действий оценивается в 2,4 миллиарда рублей. Из этой суммы Есипов и Антонова легализовали 1,9 миллиарда рублей, приобретя имущество, которое впоследствии было арестовано в ходе расследования.

В рамках рассмотрения дела о мошенничестве суд вынес решение о назначении Есипову наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии. Ранее он уже был осужден за осуществление незаконной банковской деятельности и получил двухлетний срок.

«Окончательно, путем частичного сложения с приговором Симоновского районного суда города Москвы <...> назначить 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима <...> со штрафом в 800 тысяч рублей», — огласил приговор судья. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.

В результате судебного разбирательства Есипов был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (на сумму 2,4 миллиарда рублей) и легализации денежных средств. Обвинение было предъявлено по части 4 статьи 159 и пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Учитывая, что Есипов признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дело было рассмотрено в особом порядке. В ходе прений прокурор потребовала назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с наложением штрафа в размере более 3,6 миллиона рублей.

Прокурор выделила несколько обстоятельств, которые могли повлиять на приговор. В качестве отягчающего фактора было сказано, что преступление было совершено в период мобилизации. Среди смягчающих обстоятельств также отмечены активное содействие расследованию преступления и наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении.