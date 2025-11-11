Увеличилось число пострадавших при обрушении ГК «Снежком» в Подмосковье

Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте Фото: Илья Московец © URA.RU

Число пострадавших при обрушении горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске возросло до трех человек. Об этом сообщили в Минздраве.

«Количество пострадавших в Красногорске увеличилось до трех человек», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Среди пострадавших: мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса; женщина, проезжавшая в автомобиле; жительница дома, стоящего рядом с «Снежкомом». Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.