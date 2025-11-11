Увеличилось число пострадавших при обрушении ГК «Снежком» в Подмосковье
Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте
Фото: Илья Московец © URA.RU
Число пострадавших при обрушении горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске возросло до трех человек. Об этом сообщили в Минздраве.
«Количество пострадавших в Красногорске увеличилось до трех человек», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Среди пострадавших: мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса; женщина, проезжавшая в автомобиле; жительница дома, стоящего рядом с «Снежкомом». Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск (Московская область) обрушилась конструкция горнолыжного комплекса «Снежком». Обломки упали на проезжую часть и территорию автостоянки, в результате чего более 60 автомобилей получили повреждения — у них пострадали стекла, бамперы и иные детали. Происшествие случилось около 11:15 по московскому времени.
