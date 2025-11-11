В Уфе введен план «Ковер»
11 ноября 2025 в 16:50
План "Ковер" введен в Уфе. Местный аэропорт вынужден приостановить работу. Авиагавань временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщает Росавиация. Как отметили в ведомстве, меры приняты ради безопасности полетов.
