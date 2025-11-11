Жительница Красногорска чудом выжила при крушении ГК «Снежком»

При обрушении опорной колонны в ГК «Снежком» в Подмосковье женщина чудом выжила — ей позвонила мама. Об этом она рассказала журналистам.

«Я уже выходила из дома, и мне позвонила мама и очень срочно попросила переговорить с ней», — рассказала женщина РИА Новости. Она подчеркнула, что задержалась из-за звонка она именно на то время, которое провела бы в машине в ожидании ее прогрева.