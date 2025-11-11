Жительница Красногорска чудом выжила при крушении ГК «Снежком»
Обрушение произошло 11 ноября (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
При обрушении опорной колонны в ГК «Снежком» в Подмосковье женщина чудом выжила — ей позвонила мама. Об этом она рассказала журналистам.
«Я уже выходила из дома, и мне позвонила мама и очень срочно попросила переговорить с ней», — рассказала женщина РИА Новости. Она подчеркнула, что задержалась из-за звонка она именно на то время, которое провела бы в машине в ожидании ее прогрева.
Опора комплекса «Снежком» обрушилась в Красногорске. Этот комплекс сейчас демонтируют. Из-за упавших осколков опоры были повреждены больше 120 машин, у шести квартир выбило окна, два человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.
