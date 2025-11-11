В России обновили причины для увольнения иностранных сотрудников

Инициатива призвана устранить правовую неопределенность Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранными работниками в России. Инициаторами законопроекта стали депутаты от фракции «Новые люди» — Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин.

Инициатива призвана устранить правовую неопределенность и гармонизировать законодательство в этой области. «Сложившаяся ситуация создает правовую неопределенность для работодателей», — говорится в документе.

Согласно предложенным изменениям, основанием для увольнения иностранного работника может стать необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства РФ. Ограничения, установленные на уровне субъектов РФ, не включены в перечень оснований для увольнения.

