В России обновили причины для увольнения иностранных сотрудников
Фото: Илья Московец © URA.RU
Депутаты Госдумы приняли законопроект, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранными работниками в России. Инициаторами законопроекта стали депутаты от фракции «Новые люди» — Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин.
Инициатива призвана устранить правовую неопределенность и гармонизировать законодательство в этой области. «Сложившаяся ситуация создает правовую неопределенность для работодателей», — говорится в документе.
Согласно предложенным изменениям, основанием для увольнения иностранного работника может стать необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства РФ. Ограничения, установленные на уровне субъектов РФ, не включены в перечень оснований для увольнения.
Ранее правительство РФ выступило с инициативой внести изменения в статью 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает ограничение на выдворение из страны иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в ВС РФ и принимали участие в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.
