Автомобилистов начали уведомлять об изменениях в полисах ОСАГО
Доля договоров полиса ОСАГО, заключенных в электронной форме, достигла 99,7%
Фото: Илья Московец © URA.RU
Национальная страховая информационная система (НСИС) внедрила новую функцию — теперь граждане получают уведомления об изменениях в договорах полисов ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе НСИС.
«Информирование граждан происходит путем отправки сообщения по электронной почте страхователя, которая была указана при заключении договора ОСАГО», — говорится в сообщении. Сообщения будут автоматически отправляться в следующих случаях:
- при оформлении любого дополнительного соглашения к полису;
- при расторжении договора;
- при прекращении действия полиса;
- при аннулировании договора.
По данным НСИС, по итогам 10 месяцев 2025 года доля договоров полиса ОСАГО, заключенных в электронной форме, достигла 99,7%. Для заключения такого договора страхователю необходимо предоставить в страховую компанию номер мобильного телефона и адрес электронной почты. В НСИС подчеркнули, что эффективность новой системы уведомлений напрямую зависит от того, насколько актуальные и корректные данные об электронной почте предоставляют граждане при заключении договора ОСАГО.
