Автомобилистов начали уведомлять об изменениях в полисах ОСАГО

Национальная страховая информационная система (НСИС) внедрила новую функцию — теперь граждане получают уведомления об изменениях в договорах полисов ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе НСИС.

«Информирование граждан происходит путем отправки сообщения по электронной почте страхователя, которая была указана при заключении договора ОСАГО», — говорится в сообщении. Сообщения будут автоматически отправляться в следующих случаях:

По данным НСИС, по итогам 10 месяцев 2025 года доля договоров полиса ОСАГО, заключенных в электронной форме, достигла 99,7%. Для заключения такого договора страхователю необходимо предоставить в страховую компанию номер мобильного телефона и адрес электронной почты. В НСИС подчеркнули, что эффективность новой системы уведомлений напрямую зависит от того, насколько актуальные и корректные данные об электронной почте предоставляют граждане при заключении договора ОСАГО.