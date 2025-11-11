Логотип РИА URA.RU
Автомобилистов начали уведомлять об изменениях в полисах ОСАГО

11 ноября 2025 в 17:20
Доля договоров полиса ОСАГО, заключенных в электронной форме, достигла 99,7%

Фото: Илья Московец © URA.RU

Национальная страховая информационная система (НСИС) внедрила новую функцию — теперь граждане получают уведомления об изменениях в договорах полисов ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе НСИС.

«Информирование граждан происходит путем отправки сообщения по электронной почте страхователя, которая была указана при заключении договора ОСАГО», — говорится в сообщении. Сообщения будут автоматически отправляться в следующих случаях:

  • при оформлении любого дополнительного соглашения к полису;
  • при расторжении договора;
  • при прекращении действия полиса;
  • при аннулировании договора.
По данным НСИС, по итогам 10 месяцев 2025 года доля договоров полиса ОСАГО, заключенных в электронной форме, достигла 99,7%. Для заключения такого договора страхователю необходимо предоставить в страховую компанию номер мобильного телефона и адрес электронной почты. В НСИС подчеркнули, что эффективность новой системы уведомлений напрямую зависит от того, насколько актуальные и корректные данные об электронной почте предоставляют граждане при заключении договора ОСАГО.

