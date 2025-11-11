Логотип РИА URA.RU
Россия и Египет усилят военное сотрудничество

11 ноября 2025 в 17:13
Россия и Египет могут проводить совместные мероприятия боевой подготовки регулярно

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и Египет могут усилить военное сотрудничество. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Считаем важным активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств России и Египта», — сказал Шойгу в Каире в ходе встречи с министром обороны Египта Абделем Магидом Сакром. По его словам, Россия и Египет могут проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе. Шойгу отметил, что есть возможность расширить практику обучения египетских военнослужащих в вузах Минобороны России.

В ходе встречи было отмечено, что регулярные заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству уже проводятся. Шойгу подчеркнул значимость российского вооружения и техники для укрепления комплексной системы обороны Египта. Он отметил, что надежность продукции российских производителей позволяет поддерживать боевую готовность египетских вооруженных сил на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в Каире планируется установка корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа». Мероприятие запланировано на 19 ноября. В реализации проекта участвуют около 3,5 тысячи египетских специалистов и большое количество предприятий.

