Россия и Египет усилят военное сотрудничество
Россия и Египет могут проводить совместные мероприятия боевой подготовки регулярно
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия и Египет могут усилить военное сотрудничество. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Считаем важным активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств России и Египта», — сказал Шойгу в Каире в ходе встречи с министром обороны Египта Абделем Магидом Сакром. По его словам, Россия и Египет могут проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе. Шойгу отметил, что есть возможность расширить практику обучения египетских военнослужащих в вузах Минобороны России.
В ходе встречи было отмечено, что регулярные заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству уже проводятся. Шойгу подчеркнул значимость российского вооружения и техники для укрепления комплексной системы обороны Египта. Он отметил, что надежность продукции российских производителей позволяет поддерживать боевую готовность египетских вооруженных сил на высоком уровне.
Ранее сообщалось, что в Каире планируется установка корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа». Мероприятие запланировано на 19 ноября. В реализации проекта участвуют около 3,5 тысячи египетских специалистов и большое количество предприятий.
