{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
11:41  02 апреля 2018 0

«Дедушку» суровых челябинских маршруток высмеяли в соцсетях. «За сто лет ничего не изменилось». ФОТО

Маршрутные автобусы. Челябинск, газель, маршрутка, общественный транспорт
Челябинцы шутят, что за сто лет маршрутки не сильно изменилисьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СМИ опубликовали фото «дедушки» суровых челябинских маршруток. Снимок общественного транспорта начала 20 века в соцсетях с иронией комментируют и сами южноуральцы.

Челябинский дилижанс, 1913 год. Снимок воспроизведён на стереооткрытке
Фото: паблик «Российская империя», «ВКонтакте»

«Такой пассажирский дилижанс курсировал в начале ХХ века по улицам города Челябинска. Теперь вы увидели дедушку суровых челябинских маршруток», — говорится в подписи к фотографии в издании «Моя семья». На фото действительно запечатлено нечто вроде дилижанса, запряженного лошадьми. При этом из кабины выглядывают сразу несколько человек, а дороги вокруг явно оставляют желать лучшего.

«За прошедшие 100 лет ничего не изменилось», «А асфальт так и не поменялся», «В Волгограде и сейчас такая дорога», — пользователи соцсети «ВКонтакте» с иронией отреагировали на снимок «маршрутки» столетней давности. «Тогда не было принято менять асфальт к приезду начальника», — пошутил житель Вологды.

Между тем в 2018 году столица южного Урала получит на ремонт дорог около 700 млн рублей, сообщало «Федеральное агентство новостей». Эти деньги выделяют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров