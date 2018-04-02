11:41 02 апреля 2018 0

Челябинцы шутят, что за сто лет маршрутки не сильно изменились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СМИ опубликовали фото «дедушки» суровых челябинских маршруток. Снимок общественного транспорта начала 20 века в соцсетях с иронией комментируют и сами южноуральцы.

Челябинский дилижанс, 1913 год. Снимок воспроизведён на стереооткрытке Фото: паблик «Российская империя», «ВКонтакте»

«Такой пассажирский дилижанс курсировал в начале ХХ века по улицам города Челябинска. Теперь вы увидели дедушку суровых челябинских маршруток», — говорится в подписи к фотографии в издании «Моя семья». На фото действительно запечатлено нечто вроде дилижанса, запряженного лошадьми. При этом из кабины выглядывают сразу несколько человек, а дороги вокруг явно оставляют желать лучшего.

«За прошедшие 100 лет ничего не изменилось», «А асфальт так и не поменялся», «В Волгограде и сейчас такая дорога», — пользователи соцсети «ВКонтакте» с иронией отреагировали на снимок «маршрутки» столетней давности. «Тогда не было принято менять асфальт к приезду начальника», — пошутил житель Вологды.

Между тем в 2018 году столица южного Урала получит на ремонт дорог около 700 млн рублей, сообщало «Федеральное агентство новостей». Эти деньги выделяют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».