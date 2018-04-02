12:05 02 апреля 2018 0

Дрон должен был доставить посылку в село Нижний Саянтуй Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый полет беспилотного летательного аппарата «Почты России» в Бурятии закончился аварией. Сильным порывом ветра дрон швырнуло в жилой дом.

«У нас происходит закладка почты, и этот дрон отправится в свой первый полет. <…> И вот он взмыл небо!» — комментирует запуск дрона корреспондентка бурятского телеканала на своей странице в Instagram. На следующем кадре аппарат уже лежит на земле.

В церемонии запуска участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. Летательный аппарат должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. Теперь он не подлежит восстановлению.