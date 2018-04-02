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02 апреля 2018
01 апреля 2018
12:05  02 апреля 2018 0

Первый беспилотник «Почты России» разбился сразу после взлета. ВИДЕО

Знак
Дрон должен был доставить посылку в село Нижний СаянтуйФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый полет беспилотного летательного аппарата «Почты России» в Бурятии закончился аварией. Сильным порывом ветра дрон швырнуло в жилой дом.

«У нас происходит закладка почты, и этот дрон отправится в свой первый полет. <…> И вот он взмыл небо!» — комментирует запуск дрона корреспондентка бурятского телеканала на своей странице в Instagram. На следующем кадре аппарат уже лежит на земле.

В церемонии запуска участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. Летательный аппарат должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. Теперь он не подлежит восстановлению.

Семен Гринберг
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