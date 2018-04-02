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13:25  02 апреля 2018 0

Карточки с именами и адресами клиентов медицинского центра нашли на подоконнике ТЦ на Ямале. ФОТО

Данные клиентов медцентра нашли на подоконнике в одном из ТЦ НоябрьскаФото: группа «Нетипичный Ноябрьск» в «ВК»

В одном из торговых центров Ноябрьска на подоконнике нашли медкарты центра медицинской косметологии «Эстетик Клуб». Сообщение об этом, а также фотографии карт на правах анонимности разместили в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». В карточках оказались личные данные клиентов косметологической клиники — ФИО, адреса и номера телефонов.

Комментаторы поста в социальной сети обрушились с критикой на руководство косметического медцентра. Жители города расценили такую доступность личных данных клиентов центра как преступную халатность его сотрудников. Пользователи соцсети отметили, что публикация в таком (не заретушированном) виде личных данных чревата ответственностью и администраторам группы.

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Карточки стопкой лежали на подоконнике в Ноябрьском торговом центре «Клубника» Фото: группа «Нетипичный Ноябрьск» в «ВК»

Как сообщили «URA.RU» в центре косметологии «Эстетик Клуб», сразу после публикации в соцсети они забрали карточки из торгового центра «Клубника», где их обнаружили жители города. Проведя внутреннее расследование, обнаружилось, что клиенты, чьи карточки были обнаружены в ТЦ, не обращались в центр косметологии как минимум последние пять лет. «Карточки старого формата. Личные данные в них актуальные, но не полные. Например, там нет данных паспортов, диагнозов и проведенных процедур. Странно, что человек, который нашел карточки, не позвонил нам, а сразу выложил в соцсеть. С какой целью это было сделано, не могу сказать…», — прокомментировала свое видение ситуации и. о. генерального директора Галина Гимакаева.

Центр медицинской косметологии «Эстетик Клуб» оказывает услуги с 2008 года. Действующая лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана в 2014 году. Около 7 лет назад в центре произошел раскол, и большая часть коллектива ушла, создав свой центр косметологии с похожим названием. Раздел бизнеса сопровождали скандалы и борьба за существующих клиентов. И. о. гендиректора медцентра не смогла прокомментировать, является ли обнаружение старых клиентских карточек в публичном месте и размещение этой информации в социальных сетях продолжением атаки конкурентов.

Сергей Мороз
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