{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
13:53  02 апреля 2018 0

Торговые центры обяжут размещать кинотеатры на первых этажах

Ночь пожирателей рекламы 2015. Екатеринбург, кинотеатр
В Госдуме готовят новые правила для торговых центровФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и игровые зоны на первые этажи зданий. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Депутат рассказал, что предложения по новым правилам для торговых центров будут готовы к концу весенней сессии. После этого ведомства внесут свои изменения в нормативные акты, сообщает «Экспресс-газета». Выборный считает, что уже в этом году торговые комплексы смогут приступить к соответствующей реорганизации.

Ранее о необходимости перенести развлекательные зоны для детей в ТЦ на первые этажи говорил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет «Русская планета». «Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит?», — возмущался депутат. Такая инициатива возникла после трагедии в кемеровском торговом центре, где при пожаре погибли 64 человека.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров