Торговые центры обяжут размещать кинотеатры на первых этажах

Владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и игровые зоны на первые этажи зданий. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Депутат рассказал, что предложения по новым правилам для торговых центров будут готовы к концу весенней сессии. После этого ведомства внесут свои изменения в нормативные акты, сообщает «Экспресс-газета». Выборный считает, что уже в этом году торговые комплексы смогут приступить к соответствующей реорганизации.
Ранее о необходимости перенести развлекательные зоны для детей в ТЦ на первые этажи говорил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет «Русская планета». «Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит?», — возмущался депутат. Такая инициатива возникла после трагедии в кемеровском торговом центре, где при пожаре погибли 64 человека.