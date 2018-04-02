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02 апреля 2018
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Главные новости Свердловской области
14:34  02 апреля 2018 2

Единороссы единогласно приняли решение о судьбе Карапетяна. Выбирали между «по-человечески» и «по закону»

Заседание законодательного собрания Свердловской области по бюджету на 2018 год - первое чтение. Екатеринбург, карапетян армен, зяблицев евгений
Коллеги не поддержали Армена Карапетяна — встали на сторону силовиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело депутата Карапетяна о пьяной езде за рулем
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Самая большая фракция свердловского Заксобрания — партии «Единая Россия» — поддержала инициативу по лишению мандата депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна. Об этом парламент попросила областная прокуратура. Надзорный орган обвинил Карапетяна в том, что в декларации о доходах и имуществе за 2016 год он не указал своих детей и принадлежащие им активы.

«Да, решение о досрочном сложении полномочий нашим коллегой нами поддержано. Основной мотив — нарушение федерального закона со стороны нашего коллеги — то, на что указывает в своем представлении прокуратура. Тема прошла через несколько авторитетных инстанций, которые, в итоге, посчитали, что речь все-таки идет о нарушении. У нас по большому счету и выбора-то не было, в этом вопросе все однозначно. Позиция непростая, бывают ошибки, с человеческой точки зрения хочется и помочь, но, когда речь идет о нарушении законодательства, тут мы ничего поделать не можем, поскольку орган мы законодательный», — объяснила решение глава фракции «Единой России» в Заксобрании Елена Чечунова.

Мандатная комиссия, рассматривавшая 28 марта перспективу прекращения полномочий Карапетяна, также поддержала лишение и вынесла вопрос на обсуждение Заксобрания 3 апреля. Примечательно, что еще утром в понедельник, 2 апреля, отдельные депутаты Заксобрания, входящие во фракцию «ЕР», признавались в неоднородности мнений внутри. «Есть точка зрения, что коллегу следует защитить, поэтому фракция вполне может проголосовать разрозненно», — предупреждал заранее видный единоросс.

Перед началом заседания фракции, как заверяют очевидцы, глава администрации губернатора Владимир Тунгусов предупредил собравшихся о том, что областная исполнительная власть свою принципиальную позицию уже заняла и также настаивает на лишении Карапетяна мандата.

Обвиняемый в нарушении законодательства о противодействии коррупции депутат уже становился героем скандалов. В начале марта сотрудник прокуратуры Свердловской области Екатерина Шурыгина написала рапорт, в котором обвинила депутата в оскорблении. На одном из заседаний Карапетян спросил, есть ли у нее дети. Шурыгина ответила, что нет. На это Карапетян отреагировал очередным вопросом: «Надо?». В декабре 2017 года дорожные полицейские оштрафовали Карапетяна за пьяную езду. Его братьям — Рафику и Геворку — предъявлялись обвинения в похищении и избиении человека.

Антон Ольшанников
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