Самая большая фракция свердловского Заксобрания — партии «Единая Россия» — поддержала инициативу по лишению мандата депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна. Об этом парламент попросила областная прокуратура. Надзорный орган обвинил Карапетяна в том, что в декларации о доходах и имуществе за 2016 год он не указал своих детей и принадлежащие им активы.
«Да, решение о досрочном сложении полномочий нашим коллегой нами поддержано. Основной мотив — нарушение федерального закона со стороны нашего коллеги — то, на что указывает в своем представлении прокуратура. Тема прошла через несколько авторитетных инстанций, которые, в итоге, посчитали, что речь все-таки идет о нарушении. У нас по большому счету и выбора-то не было, в этом вопросе все однозначно. Позиция непростая, бывают ошибки, с человеческой точки зрения хочется и помочь, но, когда речь идет о нарушении законодательства, тут мы ничего поделать не можем, поскольку орган мы законодательный», — объяснила решение глава фракции «Единой России» в Заксобрании Елена Чечунова.
Мандатная комиссия, рассматривавшая 28 марта перспективу прекращения полномочий Карапетяна, также поддержала лишение и вынесла вопрос на обсуждение Заксобрания 3 апреля. Примечательно, что еще утром в понедельник, 2 апреля, отдельные депутаты Заксобрания, входящие во фракцию «ЕР», признавались в неоднородности мнений внутри. «Есть точка зрения, что коллегу следует защитить, поэтому фракция вполне может проголосовать разрозненно», — предупреждал заранее видный единоросс.
Перед началом заседания фракции, как заверяют очевидцы, глава администрации губернатора Владимир Тунгусов предупредил собравшихся о том, что областная исполнительная власть свою принципиальную позицию уже заняла и также настаивает на лишении Карапетяна мандата.
Обвиняемый в нарушении законодательства о противодействии коррупции депутат уже становился героем скандалов. В начале марта сотрудник прокуратуры Свердловской области Екатерина Шурыгина написала рапорт, в котором обвинила депутата в оскорблении. На одном из заседаний Карапетян спросил, есть ли у нее дети. Шурыгина ответила, что нет. На это Карапетян отреагировал очередным вопросом: «Надо?». В декабре 2017 года дорожные полицейские оштрафовали Карапетяна за пьяную езду. Его братьям — Рафику и Геворку — предъявлялись обвинения в похищении и избиении человека.