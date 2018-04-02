СКР объяснил обыски в фирме челябинского депутата

Обыск и выемка документов в ООО «Тепловые электрические сети и системы» (ТЭСиС) депутата Заксобрания Челябинской области Владимира Чебыкина проводились в рамках расследования двух уголовных дел — о мошенничестве и причинении особо крупного ущерба. Пока фигурантов нет, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь следственного управления СКР РФ по Челябинской области Владимир Шишков.
Силовик уточнил, что речь идет о хищении денег бюджетных организаций путем завышения стоимости услуг (тарифов). Материалы дела переданы из полиции. «Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Сумма ущерба также уточняется», — добавил Владимир Шишков.
Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и по п.«б» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В рамках расследования утром 2 апреля силовики провели обыск и выемку документов в офисе ООО «ТЭСиС».
ООО «Тепловые электрические сети и системы» (ТЭСиС), компания с выручкой почти в 1 млрд рублей, занимается теплоснабжением школ, больниц, нескольких администраций и других учреждений. В январе в Заксобрание региона из областного полицейского главка пришел запрос подтверждения того, что гендиректор Чебыкин является спецсубъектом — депутатом Заксобрания. Такие запросы обычно отправляют перед тем, как в отношении парламентария готовятся возбудить уголовное дело.
Учредителями ООО «ТЭСиС» являются бывший первый вице-губернатор Сергей Комяков, его пасынок Максим Тушенцов (по 30%) и Владимир Чебыкин (20%). Комяков не звонки не отвечает.