Москвичи едут в Челябинск с большими деньгами на саммиты ШОС и БРИКС

Представители фонда «Росконгресс» прибудут в Челябинске 3 апреля, чтобы провести переговоры по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе дирекции международного сотрудничества, созданного при минэкономразвития региона. 5 апреля должны состояться переговоры губернатора Бориса Дубровского с гендиректором строительной компании SARIDAGLAR (Турция) Озметином Аидином.
«Представители „Росконгресса“ обсудят вопросы подготовки к саммитам, а также подготовку к Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которая пройдет в Челябинске 15 июня», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе дирекции международного сотрудничества. Фонд «Россконгресс» согласно указу президента назначен главным распорядителем федеральных бюджетных средств, которые получит Челябинск для проведения саммитов. Соглашение с фондом будет подписано в мае, на международном экономическом форуме.
Гендиректора турецкой строительной компании SARIDAGLAR Озметина Аидина пригласил на переговоры в Челябинск губернатор Борис Дубровский. Об этом «URA.RU» сообщил председатель Уральского экономического союза Олег Витковский. Турки выразили готовность построить большой конгресс-холл, главный объект саммитов, и вложить в него свои средства. Между тем, как стало известно «URA.RU» из собственных источников, у минэкономразвития есть вопрос к SARIDAGLAR. По их данным, у компании финансовые трудности, фирма находится в предбанкротном состоянии.
«Эти вопросы будут заданы турецкой стороне, если директор прибудет на переговоры, — сообщает источник. — По итогам будет принято решение, кто построит большой конгресс-холл, турки или российский инвестор». Еще с осени прошлого года идут переговоры с другим возможным инвестором. Например, вице-губернатор Руслан Гаттаров лоббирует интересы ООО «Автодор-инвест» — крупной компании, соучредителем которой является Росавтодор. В конце января 2018 года представители «Автодор-инвеста» во главе с управляющим директором Юрием Волковым были в Челябинске и провели переговоры с губернатором Борисом Дубровским
Президент РФ Владимир Путин, напомним, 16 марта подписал указ о проведении в Челябинске саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в 2020 году. К саммитам должны построить общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и транспортные развязки, набережную реки Миасс в районе цирка. Кроме того, закроют и рекультивируют свалку, модернизируют аэропорт. Дирекцию международного сотрудничества, которую создали под саммиты в Челябинске, возглавил первый замминистра экономического развития региона Антон Бахаев.