Совсем не факт, что туркам разрешат строить конгресс-холл в Челябинске

22:25 20 февраля 2018 0

Руслан Гаттаров не желает терять статус лоббиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Турцию, в строительную компанию SARIDAGLAR направлен проект протокола о намерениях сотрудничества с правительством Челябинской области. Речь идет о будущем конгресс-холле, который планируется построить в южноуральской столице к саммитам ШОС и БРИКС. Турки готовы взять на себя 80 процентов расходов на строительство. Но в правительстве области присматриваются еще к одному инвестору, российскому, интересы которого активно лоббирует вице-губернатор Руслан Гаттаров.

О готовности строить конгресс-холл, и даже вложить 80 процентов от стоимости объекта на пресс-конференции 8 февраля, в Челябинске, гендиректор компании Озметин Аидин заявил об этом как о деле решенном. Сославшись на то, что с правительством области подписаны соответствующие документы. В губернаторской резиденции не стали комментировать намерение турок стать инвестором, но сообщили, что речь идет только о переговорах.

Конгресс-холл интересен инвесторам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации «URA.RU» в экономическом блоке правительства области, который курирует вице-губернатор Руслан Гаттаров, еще с осени прошлого года идут переговоры с другим возможным инвестором. В качестве инвестора рассматривается ООО «Автодор-инвест», — крупной компанией, соучредителем которой является Росавтодор. В конце января 2018 года представители «Автдор-инвеста», во главе с управляющим директором Юрием Волковым были в Челябинске и провели переговоры с губернатором Борисом Дубровским. Но обсуждался не конгресс-холл, а транспортная система Златоуста, в которую москвичи готовы вложить свои средства.

«В паблик переговоры по конгресс-холлу не выносили, это было кулуарно. „Автодор-инвест“ заинтересован в данном проекте. Его участие Дубровский обсуждал еще раньше, в Москве, до приезда „облетной группы“», — рассказал «URA.RU» источник в минэкономразвития области. По словам источника, «Автодор-инвест» может стать надежным партнером, учитывая, что в числе собственником государство. Но пока москвичи не определили для себя, какую долю расходов готовы на себя взять. Потому что понимают, чтобы вложить средства, надо рассчитывать на их возврат с прибылью. Так же, как пояснил источник, в министерстве не слишком рады тому, с каким воодушевлением готовы взяться за конгресс-холл турки.

Ранее анонсировалось, что SARIDAGLAR является подразделением турецкого холдинга ЕNKA, построившего в России целый ряд крупных объектов, от жилых микрорайонов до торговых центров. Уже в Челябинске выяснилось, что SARIDAGLAR самостоятельная структура, но руководители двух фирм имеют между собой родственные связи. В Челябинск турецкую компанию привез Уральский экономический союз.

Под главный объект уже готовят площадку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Они проявили очень большой интерес к нашим проектам, — рассказал „URA.RU“ президент союза Олег Витковский. — И конгресс-холл им интересен. SARIDAGLAR строит по всему миру, но в Россию еще не заходили. Поэтому хотят начать с Челябинска, с такого важного объекта, чтобы продемонстрировать свои возможности. Поэтому готовы вложить свои средства. Рассчитывают потом продать».

По словам Витковского, интерес к предложениям турецкой стороны проявило Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), учредителем которой является областное правительство. Директор ЮУ КЖСИ Наталья Салеева подготовила проект соглашения о намерениях, которых на днях отправили в Турцию. В SARIDAGLAR даже готовы принять условия челябинцев — использовать, в основном, местную рабочую силу, за исключением инженерных работников. А также задействовать местную технику и стройматериалы.

«В SARIDAGLAR областные власти очень заинтересованы, но поначалу речь шла об исполнителе, — рассказал „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Всем понятно, что турки будут строить быстро и хорошо, не в пример местным компаниям. Но как потенциального инвестора ранее не рассматривали. Готовность с их стороны стала неожиданностью. И неожиданностью приятной. Но пока перевели все в стадию переговоров. Если выберут турок, то это будет некий удар по Руслану Гаттарову, который позиционирует себя как лоббиста. А здесь все решают без него! Для SARIDAGLAR это возможность зайти на российский рынок. И начать не с кого-нибудь торгового центра, а с такого объекта».

В минэкономразвития все отказались комментировать, в чью пользу склоняются власти при выборе инвестора под самый важный объект к саммитам и посоветовали обратиться к директору Агентства инвестиционного развития региона Анатолию Лобко.«Я не занимаюсь конгресс-холлом, — заяви Лобко. — Но переговоры с турецкой стороной мы ведем, по другим проектам».

Директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий подтвердил «URA.RU», что переговоры с возможными инвесторами находятся в активной стадии. «В любом случае это будет решать губернатор, — подчеркнул Передерий. — Окончательное решение будет принято в мае, когда проект передадут на госэкспертизу».

«Если есть некая борьба за инвестиции в конгресс-холл, то это вероятно хорошо, — выразил свое экспертное мнение депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко. — Это только подтверждает серьезность намерений. Даже если саммитов не будет, область все равно будет конгресс-холл строить. Но пока еще делят „шкуру неубитого медведя“».

Стоимость конгресс-холла оценивают в 9 млрд рублей. Это будет многофункциональное здание высотой 170 метров, где первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади.