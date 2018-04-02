Начальника отдела миграционного подразделения ГУ МВД России по Челябинской области Владимира Белоносова подозревают в получении взяток на сумму более 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи завели уголовное дело.
По версии следствия, подозреваемый получал взятки с 2008 по 2018 год. Белоносов ставил на учет по фиктивным адресам мигрантов и не проводил проверки их фактического пребывания, пояснили в ведомстве. В настоящее время собираются доказательства, решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Как ранее сообщало «URA.RU», утром, 2 апреля, на Южном Урале в управлении по вопросам миграции МВД прошли обыск и выемка документов. Источники в правоохранительных органах сообщали, что сотрудники регионального УФСБ задержали Белоносова. Эта информацию подтвердили в региональном СУ СКР.