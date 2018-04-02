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02 апреля 2018
20:23  02 апреля 2018 0

Турция нашла организатора убийства российского посла

Путин на церемонии прощания с Андреем КарловымФото: сайт президента России
новость из сюжета:
В Турции убит российский посол
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Турецкая генпрокуратура заочно предъявила обвинение исламскому оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену и обратилась в суд с просьбой выдать ордер на его арест и его сторонников. Просьбу удовлетворили, сообщает турецкое издание Haberturk.

Гюлена и сторонников считают причастными к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова. По информации «Национальной службы новостей», суд пришел к выводу, что именно исламский проповедник дал приказ об убийстве дипломата. Ранее турецкие власти заявили, что застреливший Карлова бывший полицейский был гюленистом. Однако самого проповедника в причастности к убийству не обвиняли.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого на месте ликвидировала местная охрана. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. На церемонии прощания с дипломатом присутствовал президент Владимир Путин, Карлову посмертно присвоили звание Героя России. Эксперты прогнозировали сильный ущерб отношениям России и Турции после произошедшего, писало ИА FlashNord.

Ксения Томашова
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