{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Челябинской области
22:22  02 апреля 2018 1

За день закрылся уже второй штаб Навального на Урале. Его активисты ищут работу. ФОТО

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Представительства блогера на Урале «схлопываются» одно за другимФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штаб Алексея Навального в Челябинске прекратил свою деятельность. Входная группа завалена снегом, очевидно, накопившимся за несколько дней, активисты ищут работу в соцсетях.

Какое-либо движение у арендованного на улице Тимирязева офиса прекратилось уже несколько дней назад, сообщили местные жители корреспонденту «URA.RU». Координатор штаба Алексей Табалов не ответил на телефонный звонок агентства, а его заместитель Кирилл Артюхов разместил объявление о поиске работы в соцсетях.

«Моя работа в челябинском штабе Алексея Навального завершена, и я открыт для новых предложений по трудоустройству. …Готов рассмотреть все предложения. Пишите в личные сообщения или на электронную почту. Репост приветствуется», — такой записью сопроводил он свое резюме. Сейчас сообщение появляется на страничках других активистов, включая аккаунт его бывшего руководителя.

Как уже сообщало «URA.RU», штаб Алексея Навального появился в столице Южного Урала прошлой весной и просуществовал меньше года. Практически одновременно с ним закрылось и представительство блогера в Зауралье. Курганский экс-координатор Михаил Кузовков также не стал брать трубку для комментария и предпочел общение в соцсетях. По его словам, команда прекратить работу поступила из Москвы — с завершением выборов закончились и деньги.

Виды Челябинска, штаб навального, офис навальный2018
Выборы закончились. В штаб Навального больше никто не ходит.
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров