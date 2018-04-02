Штаб Алексея Навального в Челябинске прекратил свою деятельность. Входная группа завалена снегом, очевидно, накопившимся за несколько дней, активисты ищут работу в соцсетях.
Какое-либо движение у арендованного на улице Тимирязева офиса прекратилось уже несколько дней назад, сообщили местные жители корреспонденту «URA.RU». Координатор штаба Алексей Табалов не ответил на телефонный звонок агентства, а его заместитель Кирилл Артюхов разместил объявление о поиске работы в соцсетях.
«Моя работа в челябинском штабе Алексея Навального завершена, и я открыт для новых предложений по трудоустройству. …Готов рассмотреть все предложения. Пишите в личные сообщения или на электронную почту. Репост приветствуется», — такой записью сопроводил он свое резюме. Сейчас сообщение появляется на страничках других активистов, включая аккаунт его бывшего руководителя.
Как уже сообщало «URA.RU», штаб Алексея Навального появился в столице Южного Урала прошлой весной и просуществовал меньше года. Практически одновременно с ним закрылось и представительство блогера в Зауралье. Курганский экс-координатор Михаил Кузовков также не стал брать трубку для комментария и предпочел общение в соцсетях. По его словам, команда прекратить работу поступила из Москвы — с завершением выборов закончились и деньги.