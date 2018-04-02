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Главные новости Пермского края
22:40  02 апреля 2018 0

В Перми 10-летняя школьница чуть не утонула в бассейне

Ханымей-Муравленко, 4 сентября,рабочая поездка Кобылкина, бассейн
Прибывшим медикам удалось запустить сердце ребенкаФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В понедельник, 2 апреля, в столице Пермского края спасатели вытащили из бассейна 10-летнюю девочку бессознательном состоянии. Школьница во время тренировки захлебнулась, ей вызвали карету скорой помощи. В результате медикам удалось запустить сердце ребенка.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, по данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, проводится выемка документов, которые регламентировали детские тренировки на воде. Пострадавшая школьница находится в детской краевой клинической больнице на искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в бассейне Сухого Лога Свердловской области девятилетний ребенок, захлебнувшись водой, начал тонуть. Под водой он пробыл несколько минут. Инцидент произошел из-за халатности работников бассейна.

Иван Шестак
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