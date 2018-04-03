Новый виток противостояния администрации города-курорта Чебаркуль ожидается во вторник, 3 апреля, на сессии горсобрания. Чиновники внесли в повестку вопрос об отмене их предыдущих решений, которым поставили «неуд» мэру Сергею Ковригину и отказались согласовывать на пост его заместителя Юрия Заневского, сообщил «URA.RU» местный депутат Эдуард Зулкарнаев.
По словам парламентария, со времени последнего заседания многие депутаты подверглись жесткому прессингу со стороны чиновников. Например, в прошлую пятницу был нанесен превентивный удар по фирме депутата. «Мы арендуем помещения на территории туберкулезного санатория. Мэрия сняла две бригады электриков и тепловиков, пригласила главврача тубдиспансера из Челябинска и целый день искала кабели, чтобы доказать, что мы якобы незаконно подключились и воруем электроэнергию. Устроили настоящий шмон в моей фирме. Конечно, это не просто так, а месть за голосование на прошлой депутатской сессии», — считает Эдуард Зулкарнаев.
Депутат заявил, что не собирается менять решения по отчету главы и назначению его зама. «Конечно, чиновники будут стараться свои решения продавить. Но мы уже вынесли свое решение, показали, что не хотим видеть в должности замглавы Заневского, который раньше работал в Агаповском районе, не знает специфику нашего города и занимает явно не свое место — он никогда раньше не занимался ЖКХ», — добавил Зулкарнаев.
О давлении со стороны чиновников ранее заявлял и другой депутат, Александр Кузнецов. Его за «неправильное» голосование хотят уволить с должности директора муниципального коммунального учреждения «Благоустройство».
Получить комментарий мэра Чебаркуля Сергея Ковригина не удалось — он не ответил на звонок. В начале марта, напомним, горсобрание поставило ему « неуд» за работу в прошлом году. Две подряд такие оценки приводят к автоматической отставке.