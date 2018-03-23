В челябинском городе-курорте устроили охоту на депутатов

20:54 23 марта 2018 0

Александр Кузнецов одним из первых попал под прессинг чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты чебаркульского горсобрания жалуются на давление со стороны чиновников администрации после того, как поставили мэру Сергею Ковригину «неуд» по итогам работы за прошлый год. Как сообщил «URA.RU» местный парламентарий и директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство» Александр Кузнецов, чиновники пытаются подвести его под увольнение по отрицательной статье.

«В управлении ЖКХ сказали, что каким-то образом пропало мое заявление и другие документы от 11 января, на основании которых меня приняли на работу. Как я понял, сейчас хотят сделать приказ и оформить трудовой договор задним числом, вписав испытательный срок в 3 месяца. Это даст повод 11 апреля уволить меня по отрицательной статье из мести за голосование по оценке деятельности главы. В администрации считают, что я голосовал за „неуд“», — полагает Александр Кузнецов.

На условиях анонимности еще несколько депутатов пожаловались «URA.RU», что испытывают давление со стороны администрации. Однако пока не хотят озвучивать детали, надеясь, что смогут погасить конфликт.

Противостояние между администрацией Чебаркуля и депутатским корпусом началось практически сразу после избрания мэром Сергея Ковригина. Его обвиняли в провале кадровой политики. Так, он лишился вице-мэра по городскому хозяйству Виктора Малеванного по требованию прокуратуры из-за неверно заполненных деклараций о доходах, его предшественника Олега Соловьева признали виновным в получении взяток, а перед ним работал Виталий Суворов, уволенный из-за подозрений в конфликте интересов. До этого под суд за взятки пошли бывший начальник управления собственности мэрии Радик Сабиров, экс-председатель комитета архитектуры и градостроительства Сергей Шацкий и бывший директор МУП «Теплоком» Сергей Туманин.

Чебаркульцы считают, что Юрий Заневский — кандидатура на смену Сергею Ковргину (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пик конфликта пришелся на конец прошлого года, когда Сергей Ковригин против воли депутатов назначил и. о. вице-мэра бывшего замглавы Агаповского района Юрия Заневского. Некоторые парламентарии полагают, что нового чиновника готовят в кресло мэра после Ковригина, его лоббируют члены магнитогорской команды, которая находится у власти в Челябинской области. Сергей Ковригин якобы это понимает, и сдача власти является одним из условий его увольнения без претензий силовиков.

Депутаты по-прежнему отказываются согласовывать кандидатуру Юрия Заневского, а такая процедура предусмотрена местным уставом. В ответ начался прессинг. В начале марта горсобрание поставило Сергею Ковригину «неуд» за работу в прошлом году. Две подряд такие оценки приводят к автоматической отставке. После этого Юрий Заневский распорядился выгнать с аппаратного совещания директора МКУ «Благоустройство» депутата Александра Кузнецова. А тот написал в прокуратуру заявление с требованием уволить вице-мэра в связи с нарушением процедуры назначения на должность.