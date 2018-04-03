Адвокат Насти Рыбки и Алекса Лесли заявил, что они готовы во всем сознаться

Адвокат Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) Саттхапхон Сийоха пытается ускорить ход судебного процесса по делу об организации и проведении незаконного «секс-тренинга» в таиландском городе Паттайя. Юрист также защищает еще пятерых фигурантов по этому же делу.
«Мои подзащитные готовы признать свою вину по предъявленным им обвинениям в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда», — цитирует Life.ru слова Сийохи. Защитник пояснил, что направил в суд прошение о переносе заседания по этому делу с 17 апреля на ближайшее время.
Как пояснил юрист, троих обвиняемых по этому делу, которые находились в тюрьме Паттайи, уже приговорили к условным срокам. Им назначили штраф и депортировали из страны. Ход дела по остальным задержанным осложняется в связи с ожиданием того, когда иммиграционная полиция сможет доставить обвиняемых из Бангкока.
Ранее Настя Рыбка и Алекс Лесли были арестованы полицией Таиланда вместе с другими россиянами на острове Лан. Их обвинили в незаконном проведении секс-тренинга, напоминает ИА FlashNord.