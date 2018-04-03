Экс-главе Удмуртии предъявили окончательное обвинение

Бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву предъявлено обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко
По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Соловьев получил от компаний, занимавшихся строительством мостов через Каму и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, а также долю участия стоимостью 2,7 млн рублей. За это глава Удмуртии гарантировал фирмам оплату работы из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр и общее покровительство.
Главу Удмуртии Александра Соловьева задержали и этапировали в Москву 4 марта 2017 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в 140 млн рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. В тот же день президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Позже экс-глава Удмуртии признался в получении взяток. Дело Соловьева вошло в топ-10 самых заметных коррупционных скандалов 2017 года в российском медиапространстве.