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29 декабря 2017
28 декабря 2017
20:02  28 декабря 2017 4

Дело челябинского экс-губернатора попало в топ-10 коррупционных скандалов года

Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич на фоне британского флага и Биг Бена. Лондон, юревич михаил, британский флаг
Юревич вошел в десятку главных коррупционных дел РоссииФото: Вадим Ахметов, коллаж — Полина Крюкова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Опубликован топ-10 самых заметных коррупционных скандалов 2017 года в российском медиапространстве. В список попал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Исследование провела компания «Медиалогия», взяв за основу собственный индекс — «заметность»* события.

На первом месте находится бывший глава МЭР Алексей Улюкаев, который получил восемь лет колонии строгого режима за взятку в два миллиона долларов от гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина. Дело «Седьмой студии» заняло второе место в рейтинге самых заметных коррупционных скандалов. Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн бюджетных рублей.

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Юревич, конечно, велик, но настоящий символ коррупции в России-2017 — Улюкаев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандал, в котором из-за фильма ФБК оказался замешан бизнесмен Алишер Усманов, с большим отставанием занял третье место в списке. Следом — четвертая позиция — идет экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, которого арестовали по делу о получении взятки на 140 млн рублей. На пятой строчке — бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиненный в получении взятки на 235 млн рублей.

Экс-руководитель антикоррупционного управления МВД России Денис Сугробов занял шестую позицию рейтинга, заработав 10 лет строгого режима. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, организации преступного сообщества и провокации взятки.

Бывший глава Челябинской области Михаил Юревич, который скрывается от правосудия в Лондоне, оказался на «почетном» седьмом месте. Ему инкриминируется получение взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и подстрекательство к клевете на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина.

На восьмом месте рейтинга самых громких коррупционных дел 2017 года — приговор экс-главе ФСИН Александру Реймеру. Он получил 8 лет колонии по делу о хищении 1,3 млрд рублей. На девятой строчке запутанная история о том, как высокопоставленные сотрудники СКР прикрывали вора в законе Шакро Молодого. Михаила Максименко, Дениса Никандрова и Александра Ламонова обвиняют в получении взятки. Суд продлил их арест.

Десятку замкнул экс-заместитель министра культуры России Григорий Пирумов. Он был приговорен к 1,5 года колонии по делу о хищениях, но освобожден из зала суда в связи с отбытием срока.

*События ранжируются по сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения — показатель системы «Медиалогии», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.

Семен Гринберг
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