Известный челябинский журналист пошел на повышение, в резиденции губернатора создается новый холдинг

В медиасфере Челябинской области произошли изменения. Решением министерства имущества региона на базе газет «Южноуральская панорама» (ЮП), «Губерния» создается областное государственное учреждение «Издательский дом „Губерния“». Возглавил новое учреждение гендиректор «Южноуральской панорамы» Сергей Филичкин.
Ранее областные газеты «Южноуральская панорама» и «Губерния» были отдельными организациями. Учредителями обоих газет является областное правительство в лице минимущества региона. В «ЮП» помимо журналистских материалов публикуются официальные документы. «Губерния» — вкладка в городских и районных газетах региона, и ее общий тираж превышает 160 тыс. экземпляров. Теперь оба СМИ войдут в один холдинг. ОГУ «Издательский дом „Губерния“» останется в числе соучредителей городских и районных СМИ. На базе холдинга также выходит газета «Парламентская неделя».
В редакциях обоих изданиях никаких волнений по поводу объединения нет. Новый директор медиахолдинга является один из самых уважаемых журналистов в медиасфеере. Сергей Филичкин входит в правление Союза журналистов Челябинской области, принимает участие в урегулировании конфликтов, связанных со СМИ, поддерживая сторону журналистов. «Никто из журналистов двух газет не попадет под сокращение, ни у кого зарплаты не будут уменьшены. Газеты будут выходить в прежнем режиме», — прокомментировал «URA.RU» свое назначение Сергей Филичкин.