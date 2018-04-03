Две самые большие свалки Южного Урала закрываются

Челябинская и магнитогорские городские свалки, самые крупные на территории Южного Урала, будут закрыты до 1 июля 2018 года. Такую задачу поставил 3 апреля, во вторник, губернатор области Борис Дубровский на совещании, где обсуждалась система обращения с твердыми бытовыми отходами. В Росприродназоре к заявлениям областных властей относятся с осторожностью.
Оба полигона давно исчерпали свои резервы. Самой проблемной на сегодняшний день остается свалка в Челябинске. Пожары на полигоне являются одним из источников смога в областном центре. Ликвидация полигона включена в план подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской уже пообещал, что будет ускорено федеральное финансирование на рекультивацию свалку. Но прежде чем приступить к процессу, надо прекратить прием мусора. Процесс тормозился из-за того, что не был выбран региональный оператор для Челябинского кластера. В начале марта 2018 года состоялся тендер, по итогам которого победило ООО «Центр коммунального сервиса». Эта же фирма ранее выиграла тендеры в Карабашском и Магнитогорском кластерах. Учредитель «Центра коммунального сервиса» — АО «Амарант», связано с бизнес-структурами Артема Чайки.
В Челябинский кластер входят 14 муниципальных образований. Планируется, что мусор из них будут вывозить на полигоны в Полетаево и Чишму. Жители Полетаево выступают против полигона, но власти обещают, что объект будет временным. В качестве постоянной площадки выбрана Чишма. И.о. министра экологии региона Яна Куприкова доложила губернатору, что на рекультивацию городских свалок в Челябинске и Магнитогорске получено положительное заключение государственной экспертизы на изыскательские работы, следующий этап — это проектирование и выполнение работ.
Ранее заявлялось, что прием мусора на полигоне в Челябинске будет прекращен с 1 января 2018 года. Срыв графиков стал причиной отставки министра экологии региона Ирины Гладковой. Но и потом высказывались предположения, что закрыть полигон удастся только к концу 2018 года. По требованию Дубровского сроки сдвинулись на полгода. Планы областного правительства «URA.RU» озвучил начальник управления Росприроднадзора по региону Виталий Курятников. «Если действительно будут обеспечены альтернативные решения, то свалки смогут закрыть», — считает он.