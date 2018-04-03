Навальный перехитрил сторонников и массово закрывает свои штабы

20:27 03 апреля 2018 2

На агитацию против выборов ушло, по оценке экспертов, полмиллиарда рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Блогер Алексей Навальный ликвидирует свою сеть агитационных штабов. Ранее он собирал со сторонников деньги, заявляя, что «настоящая работа» развернется после выборов.

Штабы Навального открывались по всей России в период подготовки к выборам президента РФ. Когда блогеру окончательно было отказано в регистрации в связи с наличием у него судимости, Навальный заявил, что это ничего не меняет и «настоящая работа» начнется по окончании голосования, напоминает Life.ru. Однако с конца марта региональные штабы стали распространять в соцсетях однотипные уведомления о закрытии. «Друзья, наш штаб закрывается. Он проработал 8 месяцев и 25 дней. <…> Вы и сами прекрасно знаете, как мы трудились, ради чего работали и чего смогли добиться», — пишет во «ВКонтакте» оренбургское отделение. Аналогичные объявления появились и в других регионах, основное отличие лишь в количестве проработанных дней.

Тем временем замглавы рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев отмечает, что у Навального закончились деньги. По оценке экспертов, на свою «кампанию» по бойкотированию выборов и открытие штабов тот потратил порядка 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Как отметил представитель ОП, очевидно, что блогер изначально не ставил перед собой задачи по участию в выборах и тем более избранию. «Мы вынуждены констатировать, что имела место попытка масштабного иностранного вмешательства в российские дела. Начиная с прошлого года, один из незарегистрированных кандидатов массово открывал псевдоизбирательные штабы, арендовал офисы, нанимал сотрудников, организовывал дорогостоящие поездки и мероприятия», — заявил Григорьев на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, посвященном итогам выборов президента.

Сумма расходов Навального, озвученная Григорьевым, значительно выше, чем расходы реальных кандидатов на прошедших весной выборах президента. Согласно информации ЦИК РФ, больше всех на кампанию потратили Владимир Путин и Владимир Жириновский — 399,99 миллиона рублей и 398,97 миллиона рублей соответственно.