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03 апреля 2018
21:01  03 апреля 2018 0

Акционер «Ядрово» публично извинился за «едкий запах»

Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, экология, мусоровоз, отходы, полигон ТБО, мусор, свалка
Оператор опасной свалки покаялся, что переоценил свои возможностиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Акционер компании «Ядрово» Алексей Волошин, которой принадлежит свалка в Волоколамском районе, извинился перед жителями за сложившуюся ситуацию. По его словам, полигон просто не справляется со всеми отходами.

«Я хочу извиниться перед жителями за сложившуюся ситуацию. Она создалась из-за того, что огромные потоки мусора были направлены сюда после того, как закрыли остальные полигоны. Мы сейчас с помощью правительства Московской области пытаемся этот вопрос снять и сделать место, где комфортно», — цитирует Волошина телеканал 360.

При этом акционер отметил, что сотрудники свалки никакого неприятного запаха не чувствовали. Тем не менее, он расстроен, что вызвал гнев жителей района. «Мы чувствуем вину за то, что распространился это едкий запах. У нас на полигоне постоянно 150 человек живут и работают. Никаких жалоб на здоровье у них нет. Мы чувствуем вину за то, что не справились с потоком мусора, который пошел, и за резкий запах, который вызывает очень плохие, отрицательные эмоции», — заявил акционер «Ядрово».

Как заверил Волошин, в настоящее время на объект приглашены голландские специалисты, которые должны будут устранить неприятный запах со свалки. К работе они приступят после 13 апреля, когда будут закончены необходимые приготовления.

Неделю назад на свалке в Волоколамском районе произошел выброс газа. Несколько детей из окрестных домов попали в больницу. Власти поначалу отрицали наличия проблемы, но впоследствии глава района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, а сменивший его Андрей Вихарев объявил о подготовке к введению режима ЧС и начал раздачу населению респираторов. Кроме того, он заявил, что операторов объекта привлекут к уголовной ответственности.

Игорь Чукреев
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