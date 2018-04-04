На президентские гранты смогут претендовать более 8000 проектов

01:23 04 апреля 2018 0

Экспертный совет «отсеял» 738 заявок соискателей Фото: Фонд президентских грантов, официальный сайт

Экспертный совет Фонда президентских грантов, заседание которого состоялось во вторник, 3 апреля, из-за выявленных нарушений забраковал 738 проектов. Еще 80 были отозваны заявителями. В итоге до этапа независимой экспертизы дошло 8 357 проектов из 9 175 изначально заявленных.

Как сообщили представители Фонда, таким образом процент проектов, не соответствующих условиям конкурса, снизился по сравнению с прошлым годом. Сейчас этот показатель составил 8%, в то время как в 2017 году он достигал на первом конкурсе до рассмотрения экспертами 10,4%, во втором конкурсе — 8,9%. По информации Фонда, большая часть забракованных проектов — те, что были поданы в последний день.

Отметим, больше всего проектов на конкурс, не считая Москву и Петербурга, было подано в Волгоградской области — 404 заявки. На втором месте оказался Татарстан, заявивший 359 проектов и Башкортостан с 310 проектами. Всего же из регионов (кроме обеих столиц) было подано 7363 заявки, что превысило 80% от их общего числа. Итоги конкурса планируется подвести до 1 июня. Экспертами конкурса выступают свыше 800 профильных специалистов, ученых и общественных деятелей.