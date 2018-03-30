Отборные слухи о лучших людях России

22:28 30 марта 2018 0

Западные страны выслали 140 российских дипломатов Фото: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что команда Медведева уверена в сохранении премьера и готовится к отпускам. — Владельцев ТЦ «Зимняя вишня» ждет еще уголовка по экономике. ­— Куйвашев придумал, как понравиться прокурорам трех федеральных округов. — Ройзман променял Явлинского на Титова. — «Уральские пельмени» подставили уральских полицейских. — Выборы в гордуму Тюмени начались с плохой приметы. — Власти ХМАО недовольны авиакомпанией, в которую влили миллиарды. — Югра ищет способ выйти из «Сотрудничества». — Новую пиар-атаку на Кобылкина будут готовить украинские технологи. — Решетников дал шанс своей администрации. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Команда Медведева готовится к отпускам

Ажиотаж вокруг места будущего российского премьера не коснулся команды Дмитрия Медведева. В аппарате председателя правительства после выборов царит «уверенное спокойствие», делятся впечатлениями недавние посетители высоких кабинетов власти. Чиновники планируют отпуска на год вперед — там уверены «на все сто» в том, что премьер продолжит выполнять свои обязанности и после мая 2018 года. А значит, и им волноваться о своем ближайшем будущем не стоит.

На ТВ пересмотрят свои контракты после Кемерово

Руководители двух федеральных каналов приняли решение обновить свои обязательства перед рекламодателями, рассказывают телевизионщики. По слухам, юристам дали задание переработать договоры таким образом, чтобы они позволяли в случаях ЧС использовать уже проданное рекламное время для экстренных выпусков новостей без финансовых потерь.

Напомним, что федеральные каналы попали под шквал критики, когда в минувшее воскресенье не уделили достаточно эфирного времени кемеровской трагедии. Из-за отсутствия верифицированной информации на ТВ россияне отправились за последними новостями в интернет и стали жертвами розыгрыша украинского пранкера. В ТВ-кулуарах намекают на то, что власти настоятельно рекомендовали телевизионщикам не допускать информационного вакуума в подобной ситуации впредь.

Региональные СМИ попросили не писать о грустном

Губернаторы, которым предстоят выборы в предстоящий единый день голосования, вплотную занялись работой со СМИ. Некоторые из них, чтобы улучшить свои показатели в кремлевских мониторингах, настоятельно рекомендовали главредам региональных изданий воздержаться на ближайшие три месяца от публикации негативной информации о руководстве субъектов. Как рассказывают подмосковные журналисты, по ряду СМИ, финансируемых из бюджета области, прошла разнарядка вообще не писать негативных новостей. Вне зависимости от тематики. Таким образом команда губернатора Андрея Воробьева решила компенсировать имиджевые потери в связи с «мусорным скандалом», шепчутся областные журналисты.

МЧС покупает старые «Волги» за 2 млн рублей

Коррупционный скандал вокруг МЧС (одного из руководителя ведомства обвиняют в нецелесообразной трате 1,7 млрд рублей) заставил волноваться ответственных за закупки. В ведомстве опасаются новых проверок. Говорят, что есть к чему придраться. Например, столичное отделение МЧС недавно получило «тренажеры по отработке действий при ДТП», к которым есть вопросы даже у рядовых спасателей. Спецоборудование представляет из себя перекрашенные старенькие «Волги». Правда, сотрудники столичного МЧС удивились, когда узнали их возможную стоимость — 1 млн 850 тысяч рублей за каждую. По крайней мере, именно такие цифры стояли в накладных при разгрузке хваленых тренажеров, рассказывают спасатели.

Владельцев ТЦ «Зимняя вишня» ждет еще уголовка по экономике

Как шепчутся в правоохранительных кругах Кемеровской области, сотрудники ОБЭП заинтересовались финансовой деятельностью кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли посетители. По словам слухмейкеров, согласно документации торгового центра почти все места на киносеансы в день трагедии были распроданы, но фактически зрителей было куда меньше. Судачат, якобы силовики проверяют версию о причастности кинотеатров к отмыванию денежных средств.

Слухи Свердловской области

Куйвашев придумал, как понравиться прокурорам трех федеральных округов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Куйвашев постарался завоевать расположение работников генеральной и областной прокуратур оригинальным способом. Он не только принял участие в масштабном совещании под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки с представителями трех федеральных округов, но и организовал небольшой «чайный фуршет» силами кейтеринга, обслуживающего администрацию губернатора. Оценят ли руководители надзорных органов и полпред президента в УрФО — покажет время, но на самом заседании фамилию свердловского губернатора произносили с ударением на второй слог (правильно — на первый).

Тунгусов и Паслер — пример политического великодушия и всепрощения

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Свердловской области, летевшие в среду, 28 марта, рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Екатеринбург, стали свидетелями интересного соседства. Одним бизнес-классом в уральскую столицу возвращались глава администрации губернатора Владимир Тунгусов и руководитель «Т Плюс» Денис Паслер. Соседство тем примечательно, что именно приход Тунгусова в областную администрацию в мае 2016 года спровоцировал отставку тогда еще свердловского премьера Паслера уже в сентябре того же года. Впрочем, если от прежнего конфликта у двух политиков что-то и сохранилось, то виду они старательно не подавали, были друг с другом вежливы и учтивы.

…, а в отношениях с Куйвашевым у Тунгусова — странности

Странный аппаратный сигнал расшифровывают свердловские чиновники. На последнем заседании правительства сразу после выступления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, докладывавшего о развитии культуры в регионе, не последовало традиционного выступления главы его администрации Владимира Тунгусова. Слово сразу передали министру культуры Светлане Учайкиной, чем даже немного смутили чиновницу, привыкшую к устоявшемуся регламенту. Предполагаемых причин аппаратчиками предложено сразу несколько: Тунгусов постарался не прерывать течение двух докладов о культуре, молчание было требованием губернатора, у главы администрации губернатора просто не нашлось ничего, чтобы добавить в тему культуры, или же просто был не готов.

Куйвашев дал команду найти «сакральных» жертв для финала выборов

Сразу после заседания правительства в четверг, 29 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оставил в зале только вице-губернаторов. С ними, говорят, глава региона обсудил итоги прошедшей президентской кампании. Главным вопросом, заверяют слухачи, было обозначение мэров, которых в качестве наказания за плохие результаты снимут с должностей. Чьи фамилии кроме главы Качканара (всего 67% за Владимира Путина) прозвучали — пока не разглашается, но матрицу провалившихся в этот раз поручено составлять не только одному лишь вице-губернатору Александру Высокинскому, но и первому вице-губернатору по внутренней политике Владимиру Тунгусову.

Тунгусов никак не найдет «своего» на высокую должность в администрацию

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В администрации губернатора Свердловской области все еще недокомплект. До сих пор здесь не взят на работу полноценный директор департамента кадровой политики. С момента ухода Надежды Пушиной в УГМК осенью 2016 года обязанности руководителя одного из ключевых департаментов исполняет ее бывший заместитель. Полуторагодовую заминку с назначением руководителя слухачи объясняют желанием главы администрации губернатора Владимира Тунгусова назначить на это место «своего» человека. Вся сложность состоит в том, что в обойме главного актора свердловской политики сегодня отсутствуют квалифицированные специалисты, способные заниматься кадровой работой в масштабах области.

Тунгусов воюет с Альшевских через канцелярскую переписку

Главу администрации губернатора Владимира Тунгусова задели проверки и указания прокуратуры, инициированные депутатом Госдумы РФ Андреем Альшевских после того, как тот получил «отписки» на свои запросы от свердловской власти. Вылилось это в весьма показательной форме нового ответа на запрос: в документе, который отправлен администрацией губернатора, отсутствует привычное для канцелярской переписки обращение «Уважаемый Андрей Геннадьевич!». Говорят, получивший ответ чиновника депутат удивился «обмельчанию методов», но уже обдумывает изощренный план ответа на выказанное неуважение.

Иван Квитка не прочь ввести внешнее управление свердловскими единороссами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политические сплетники были крайне удивлены, увидев проект повестки предстоящего заседания уральского МКС «Единой России». На нем предполагалось рассмотреть вопросы о партстроительстве, агитационной работе местных партийцев и проведении ими праймериз на выборах в Екатеринбургскую гордуму. Все решения по данным вопросам на днях уже были приняты на заседании областного политсовета «ЕР». Некоторые конспирологи увидели в их повторном рассмотрении угрозу самостоятельности свердловских единороссов и попытки Квитки ввести внешнее управление партотделением. Но все теории были разбиты, когда заседание было отменено.

Ройзман променял Явлинского на Титова

По неофициальным данным, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман окончательно свернул переговоры о политической сотрудничестве с лидером «Яблока» Григорием Явлинским. Причины разрыва отношений сплетники не знают. По их версии, теперь Ройзман пытается выстроить отношения с лидером «Партии Роста» Борисом Титовым. Не исключено, что по спискам именно этой партии сторонники Ройзмана попытаются выдвинуться кандидатами в депутаты Екатеринбургской гордумы.

Пенсионера Астахова не смогли заменить — оставили еще на год

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скамейка запасных в свердловском правительстве оказалась настолько короткой, что срок пребывания главы Южного управленческого округа Михаила Астахова снова продлен — до 20 марта 2019 года. В ноябре этого года экс-мэру Каменска-Уральского исполнится уже 67 лет, но на пенсию по какой-то необъяснимой причине его никто отпускать не собирается. Какой из групп влияния в областной власти он нужен на этом месте больше — пока вопрос. Слухмейкеры напоминают, что управляющие округами подчиняются главе обладминистрации Владимиру Тунгусову и вполне устраивают его в части исполнительной дисциплины и лояльности — эти качества, объясняют интриганы, первым вице-губернатором ценятся превыше всего.

Тунгусов готовит свердловского бизнес-омбудсмена к отставке

Появились сплетни, что команда первого заместителя свердловского губернатора Владимира Тунгусова может настоять на отставке регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Артюх. Какие именно к ней будут предъявлены претензии, пока непонятно. Не исключено, что ее попытаются уличить в работе в интересах отдельных коммерческих структур. Также достоверно неизвестно, кто может сменить Артюх на этом посту. По одной из версий, речь может идти о кандидатуре руководителя областного отделения «Деловой России» Леонида Гункевича.

Мэрия озаботилась реноме своих будущих депутатов…

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга в связи с предстоящими выборами в гордуму обеспокоилась активизацией надзорных органов в отношении депутатов, особенно их имущества, задекларированного и незадекларированного. В этой связи дана команда проанализировать возможные риски, которые могут возникнуть у потенциальных кандидатов в депутаты, которых намерена поддерживать мэрия. Уже при первом выяснении всех подробностей оказалось, что у многих будущих народных избранников есть имущество за рубежом, которое они сейчас попытаются переписать на других физических лиц.

… или нашла причину отказать восьми кандидатам

Не исключено, что работу по проверке кандидатов на наличие у них заграничной недвижимости и счетов мэрия ведет по другой причине. Первоначально планировалось, что количество одномандатных округов увеличится до 26, мэрия уже провела привычные для себя оргмероприятия по отбору кандидатов, выставила для них техзадание и гарантировала места в городском парламенте. Теперь же, когда увеличение числа округов отклонили, мэрии нужно как-то вежливо избавиться от восьми уже обнадеженных и настроенных на победу. Для этого, предполагают слухачи, и была придумана проверка на наличие недвижимости за рубежом.

Савельев ведет переговоры с конкурентами «Единой России»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К лидеру Чкаловского районного отделения «Единой России» Валерию Савельеву в последнее время приходят на переговоры потенциальные кандидаты, представляющие конкурирующие политические группы, говорят слухмейкеры. Это будущие выдвиженцы от администрации Екатеринбурга, группа бизнесменов, контролирующих коммунальные активы, и сторонники Виталия Кочеткова (друг председателя совета директоров ООО «Интертехэлектро» Артема Бикова). По словам слухмейкеров, Савельева просят поддержать их ресурсом на выборах в Гордуму. В «Единой России» напряглись: на чью сторону склонится Савельев?

Карапетян грозится раздуть «пожар» за лишение мандата

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Без пяти минут не депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян, говорят, подумывает разжечь межнациональный конфликт. Якобы это станет его местью за предстоящее лишение мандата, если таковое будет иметь место. Карапетян, по словам слухачей, уверен, что его влияния в диаспоре хватит, чтобы уговорить земляков вступиться за изгнанника и сохранить тому депутатство. Как отреагирует руководство диаспоры на попытку использовать общность в узких политических интересах, впрочем, уже понятно, ведь во главе здесь стоят люди взвешенные и разумные.

Единороссы удивлены тягой Клименко с красивой жизни

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские единороссы муссируют сплетни о вычурном позиционировании депутата Заксобрания, руководителя Екатеринбургского межмуниципального корсовета «Единой России» Михаила Клименко. Якобы он открыл офис в бизнес-центре «Самолет» богатым фуршетом. Некоторым показалось, что установленные в нем плазменные телеэкраны и кожаные диваны сродни тем, что когда-то стояли в кабинете известного промышленника Анатолия Павлова. Не самая дешевая у Клименко и машина — на такой марке ездит областной депутат Валерий Савельев.

Андрей Мозолин стал лицом свердловской «ЕР» в Москве

Появились новые неофициальные свидетельства усиления аппаратных позиций первого заместителя свердловского исполкома «Единой России» Андрея Мозолина. Якобы в ближайшие дни он впервые самостоятельно поедет в Генсовет «ЕР» согласовывать список будущих кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы. Сплетники считают, что это свидетельствует о скором повышении Мозолина. После вероятного ухода в отставку действующего главы исполкома Александра Косинцева он может занять освободившееся место.

Место Свалова в администрации Екатеринбурга займет человек областного министра

Кресло председателя комитета по экологии администрации Екатеринбурга может занять руководитель «Зеленой России» по УрФО Юлия Корнеева, рассказывают «URA.RU» источники. Анонимы называют ее протеже министра экологии и природных ресурсов Алексея Кузнецова и отмечают, что чиновник активно продвигает своего человека на вакантную должность. Слухмейкеры обращают внимание, что Корнеева является основным организатором мероприятий регионального министерства экологии. В прошлом году, например, она отвечала за конгресс «Промышленность регионов». «Таким образом, министерство желает не только сохранить, но и упрочить влияние в администрации города Екатеринбурга после ухода на повышение бывшего председателя комитета по экологии Егора Свалова», — считают инсайдеры.

Враг мэра Верхотурья будет делить деньги на развитие города

В Верхотурье может развернуться очередной виток политической борьбы. Якобы свердловские власти намерены назначить бывшего сити-менеджера этого города Василия Сизикова куратором программы развития муниципалитета. По слухам, он будет определять, на какие цели и какие объекты будут привлекаться средства областного бюджета. Слухмейкеры не исключают, что это назначение станет первым шагом к назначению Сизикова на пост мэра. В 2017 году местные депутаты отправили Сизикова в отставку, обвинив его в профнепригодности.

Яков Силин сорвал поступление детей видных единороссов в УрГЭУ

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, сделанное ректором УрГЭУ Яковом Силиным на политсовете «Единой России» официальное заявление, что он ждет списки собирающихся поступать в его вуз детей, внуков и племянников партийцев, сыграло с единороссами злую шутку. Якобы неосторожно брошенная фраза могла быстро дойти до руководителей областного и федерального министерств образования. «Наверху» ее, возможно, истолковали как обещание оказать содействие статусным абитуриентам в обход действующего законодательства. Есть версия, что представители министерств уже приняли решение провести тщательную проверку по итогам зачисления абитуриентов в УрГЭУ в 2018 году, отчислив всех необоснованно получивших студенческие билеты первокурсников. Узнавшие об этом единороссы уже якобы звонят Якову Силину и критикуют его за «длинный язык».

Замначальника свердловского УГИБДД врезался в джип с блатным номером

Неприятности заместителя начальника УГИБДД по Свердловской области полковника Александр Юнусов, которого поймали пьяным за рулем, начались с того, что он в Екатеринбурге возле дома на улице Объездной, 88а врезался на машине Citroen C4 в ехавший попутно Toyota Land Cruiser. После этого Юнусов сбежал с места ДТП, но водитель джипа с блатным номером Х005Т некий Сергей Кочнев не растерялся, а бросился за ним в погоню и позвонил в ГИБДД. Гаишники устроили облаву на нарушителя и после двух часов погони поймали своего начальника. Он был невменяемо пьян, так как в этот вечер обмывал новые звездочки — ему присвоили звание полковника.

«Уральские пельмени» подставили уральских полицейских

Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов подставил высокопоставленных силовиков, слив в СМИ информацию об уголовном деле против экс-руководителя коллектива Сергея Нетиевского, считают слухмейкеры. По словам анонимов, до конца вообще непонятно, было ли дело в итоге заведено или нет. Отсюда, отмечают инсайдеры, и странное молчание со стороны пресс-службы свердловского полицейского главка. Между тем вбросом информации уже заинтересовались в Генпрокуратуре.

Чиновники подарили Екатеринбургу парковку с туалетом под забором и оставили без третьей очереди ЦМТЕ

В Екатеринбурге на месте парковки с «народным» туалетом на гостевом маршруте ЧМ-2018 могли построить третью очередь «Центра международной торговли». Как рассказывают анонимы, планы по строительству объекта между Белинского и Розы Люксембург были у совладельца ЦМТЕ Владимира Титова. Однако в МУГИСО нашли для участка «более полезное применение» — в 2015 году чиновники дали право на аренду земли «Компании СТ», которая по сей день получает там деньги с автолюбителей и пугает местных жителей забором с колючей проволокой.

Слухи Челябинской области

Дубровский задал подчиненным темп

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что губернатор Борис Дубровский на одном из закрытых совещаний заявил, что все объекты к саммитам ШОС и БРИКС должны быть готовы к ноябрю 2019 года. Якобы Дубровский решил оставить задел в полгода до саммитов, чтобы за это время довести все до блеска. Поначалу все зашептались, мол, срок нереальный, но потом прикинули и поняли, что если напрячься, то можно и нужно успеть. Теперь, по рассказам слухмейкеров, «все носятся как угорелые, потому что шеф на каждом совещании ставит конкретные сроки по той или иной цели, а потом за эти сроки жестко спрашивает».

Гаттаров смирился с турками

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, противник строительства конгресс-холла турками, вице-губернатор Руслан Гаттаров перестал возражать, чтобы иностранцы вложили в объект свои средства. Дубровский скоро будет встречаться с руководством турецкой компании, и Гаттаров, по слухам, уже не так рьяно радеет за другого инвестора. Вице-губернатор реально понимает, что если купол конгресс-холла должен появиться в Челябинске через полтора года, лучше турецких строителей никто с этим не справится.

Новокрещенов подсиживает Пушкина

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После инаугурации президента истекает срок контракта главного федерального инспектора в регионе Артема Пушкина. В связи с этим, говорят местные элиты, бывший руководитель управлений службы судебных приставов в Челябинской и Свердловской областях Александр Новокрещенов улетел в Москву и уже несколько дней ходит по кабинетам в надежде включиться в борьбу за должность. Кто-то полагает, что Новокрещенов запятнал себя рядом скандалов: уголовным делом о хулиганстве, возбуждавшемся после драки много лет назад и по-тихому закрытым, вероятными махинациями с землей во времена руководства Сосновским районом или относительно недавней попыткой захвата грязелечебницы. Но с еще большим ужасом знающие люди вспоминают, как он порол нагайкой своих подчиненных опричников. Поэтому считают, что шансы Новокрещенова на должность малы.

Савченко пожурил Сергеева

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко деликатно потроллил начальника ГУ МВД по региону Андрея Сергеева. Сергеев, выступая с отчетом перед Засксобранием, заявил, что в области не работает 700 постов видеонаблюдения. Речь шла о нижегородской фирме, перехватившей тендер у «Ростелекома», и затянувшей сроки исполнения контракта. Пресса добросовестно передала слова главного полицейского. Но оказалось, что речь идет о 700 камерах на 48 постах — это уже не так масштабно. Савченко, не называя имен, аккуратно написал у себя в «Фейсбуке» про непорядок в цифрах.

«Светофор» поссорил депутатов…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что депутаты райсоветов Челябинска, на чьих округах была хорошая явка, обиделись за то, что их поставили в «желтые зоны», когда составляли рейтинг участия народных избранников в выборах президента. Депутатов возмутило, что учитывались не только проценты на выборах, но и публикации в соцсетях и СМИ. «С нас спрашивали за результат, а не за то, сколько мы в своих аккаунтах времени проводим!» — говорили те, кто оказался в середине таблицы, несмотря на явку выше, чем у лидеров в «зеленой зоне». «Ты кто, желтый или зеленый? Или позорно красный?» — троллят друг друга народные избранники.

…, а цвета меняются

Этот «светофор» стал поводом для внутренних разборок. Некоторые депутаты, к примеру, заявили, что они работали со СМИ, а в таблице у них сплошные нолики. Кто-то даже представил в региональный исполком «ЕР» сканы своих публикаций. К чести руководителя исполкома Алексея Малофеева, он признал, что рейтинг составлен не совсем корректно. Болтают, что исполнители уже получили взыскание, а сама таблица стала волшебным образом меняться. Те, кто оказался в «красных» из-за недобросовестности исполнителей, стали переходить в «желтый сектор».

Строгонова будут «раскулачивать»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олега Строгонова будут показательно наказывать за отказ увольняться с поста директора муниципальной спортшколы «Конас». Сам он после очередного прямого указания написать заявление об отставке по собственному желанию оформил больничный. Однако в горспортуправлении намерены поставить вопросы: почему в «Конасе» трудоустроены жена директора, их дочь с мужем, на какие деньги Строгонов организовал празднование юбилея в Праге и тому подобные. Особенно учитывая, что у «Конаса» один из самых крупных бюджетов среди спортшкол — 21 млн рублей.

Вербитскому предлагали уйти миром

Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Болтают, что Михаилу Вербитскому предлагали уйти с поста главврача горбольницы №6 Челябинска по собственному желанию. Сразу, как только показали результаты ревизии. Но Вербитский, что называется, уперся. В итоге было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. По слухам, Вербитский и сейчас сдаваться не собирается. Есть вероятность, что свое увольнение он будет опротестовывать в суде.

Морозов будет судиться

Вероятно, что будет оспаривать свое увольнение по отрицательным мотивам и бывший начальник следственного отдела Златоуста Андрей Морозов. Морозова отправили в отставку, как известно, по требованию начальника СКР Александра Бастрыкина, за волокиту в расследовании дела о гибели ребенка. В кулуарах болтают, что Морозов решил, что его просто сделали одним из стрелочников. А нехорошая запись в трудовой ставит крест на его судебной карьере, и комиссия в Кремле отклоните его кандидатуру на пост судьи в Сатке. Но, болтают, даже если Морозову удастся добиться отмены приказа по отрицательным мотивам, комиссия все равно его забракует.

Миасс пребывает в состоянии шока

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, что из громких задержаний в Миассе чиновники городской администрации впали в состояние шока. Всем стало понятно, что правоохранительные органы занялись третьим по величине городе области всерьез. Ситуация напоминает не только Кунашак, где после проверки детского садика в районе прошла «силовая зачистка». Возникают ассоциации с Озерском, где летом 2013 года задержали группу чиновников. И хотя мэр Миасса Геннадий Васьков все так же улыбается, в Челябинске уже идут консультации по его замене, на тот случай, если претензии градоначальнику предъявят силовики.

Рындин трясет долговыми расписками

Про Николая Рындина судачат, что он, дескать, «кошелек» администрации Миасса. Через него проходили якобы сомнительные сделки, там, где руководители города не хотели светиться. «Если Рындин заговорит, никому мало не покажется! Особенно, когда будет рассказывать про МУПы», — шепчутся в Миассе. Сам же депутат пока хранит молчание. Как считают миассцы, ненадолго — брать на себя все грехи он не захочет. Болтают, что та взятка, которую ему инкриминируют, спрятана в долговых расписках.

За Васькова вступаться не будут

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если депутаты Миасса на апрельском отчете Геннадия Васькова поставят ему второй «неуд», как это было год назад, никто из губернаторской резиденции не будет вступаться за градоначальника. Причем «двойка» Васькова, а оснований, по слухам, для этого предостаточно, станет наилучшим поводом для смены власти в Миассе. Говорят, что тот факт, что в Миассе «пилили» областные бюджетные дотации, вызвал особенный гнев в резиденции. Тем более что, когда на коллегии Контрольно-счетной палаты области губернатор Борис Дубровский устроил мэру Миасса разнос, Васьков каялся и обещал исправиться. А через пару месяцев начались махинации с детским садом «Умка».

В Магнитогорске готовятся к довыборам

В Магнитогорске дана команда готовиться к довыборам депутатов горсобрания по округу главврача горбольницы №2 Артема Черепанова. Хотя следствие по делу Черепанова, обвиняемого в получении взяток от сотрудников, еще продолжается, но болтают, что дело близится к концу и суд будет скорый. А может, судачат в городе, Черепанов и сам сдаст мандат. В городском собрании не хотят, чтобы в их составе был депутат-уголовник. Кстати, говорят, что Черепанова сдали водители — он заставлял их отдавать часть премий.

В Чебаркуле продолжили охоту на депутатов…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Чебаркуля Сергей Ковригин и врио его заместителя Юрий Заневский устроили охоту на депутатов, поставивших «неуд» главе по итогам работы в прошлом году. Пока больше всего достается Александру Кузнецову, которого хотят показательно уволить с должности директора муниципального предприятия «Благоустройство». Однако чиновники уже начали переключаться и на других депутатов. Как поговаривают в горсобрании, сразу несколько парламентариев получили отказ в продлении аренды муниципального имущества. Договоры действовали много лет. А теперь они стали инструментом наказания тех, кто высказал недовольство работой мэра.

… и проверяют на лояльность

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ближайшую депутатскую сессию глава Чебаркуля Сергей Ковригин предлагает вынести вопрос об отмене решения горсобрания, которым ему поставили «неуд» за работу в прошлом году. Вторым спорным вопросом повестки будет согласование кандидатуры Юрия Заневского заместителем мэра уже без приставки «врио», чему противятся депутаты. Эти два вопроса, считают в администрации, будут тестом на лояльность депутатов. Парламентарии уверяют, что теперь, наоборот, еще сильнее сплотятся против чиновников. Заседание в первую неделю апреля будет очень показательным для понимания расклада сил в Чебаркуле.

Аминов хвастается важностью

В разговоре с подчиненными и депутатами глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов в последнее время очень подчеркивает свою важность. Дескать, он в любой момент готов на все плюнуть, уволиться и заниматься своими делами. Но в правительстве области его чуть ли не умоляют не оставлять непростой район без такого крепкого хозяйственника. Вот он и вынужден тянуть эту лямку, делая большое одолжение областным чиновникам.

Слухи Тюменской области

Выборы в гордуму начались с плохой приметы

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Говорят, в кулуарах гордумы многие недоумевают: зачем избирком экстренно изменил новую нарезку округов? «Некоторые предполагают, что новые округа делились не столько под спикера Дмитрия Еремеева, сколько для удобства избрания новичков по сложным территориям, — говорят слухмейкеры. — Почти не затронуты границы пустующего уже год округа, по которому избирался ранее ректор ТюмГУ Валерий Фальков, ушедший в областную Думу. Сама по себе чехарда с нарезкой показывает, что городская избирательная комиссия получила сигнал о недопустимости подгонки округов под несогласованные наверху кандидатуры. А областное избирательное законодательсво настолько запутано, что позволяет в любой момент поменять правила игры». Злопыхатели отмечают, что это плохая примета — когда начало избирательной кампании выборного органа с крайне низким рейтингом доверия у населения стартует с подобного скандала.

ЛДПР прочат проблемы с кандидатами

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Думские слухмейкеры уверяют, что у ЛДПР на грядущих в сентябре выборах будут большие проблемы с кандидатами. «Во-первых, совсем оторвался от партии Игорь Ракша, который уже неприкрыто называет своим лидером действующего президента, а вовсе не Владимира Жириновского, и при каждом удобном случае вворачивает идею переименования улиц. Сначала эти „уличные баталии“ вызывали смех, а теперь уже — опасения за психическое состояние автора, — посмеиваются слухачи. — Во-вторых, на выборы не пустят Александра Пивторака, который подставил всех во время кампании в Облдуму в 2016 году». Злопыхатели говорят, что Пивторак должен был идти одномандатником на выборы в региональную думу, однако в последний момент, невзирая на все договоренности, куда-то потерялся и документы не сдал. «Второй раз рисковать никто не будет», — считают слухачи.

Подчиненные Моора ищут ему замену

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В городской администрации чиновники, прочитавшие материал «URA.RU» о намечавшемся отъезде Александра Моора из Тюмени, принялись строить догадки, кто мог бы претендовать на кресло городского головы. Между тем инсайдеры полагают, что в случае ухода с должности Александра Моора его сменит тихая, до сих пор не очень заметная на политическом фронте персона. «Моора заменит Роман Воллерт, глава Ленинской управы, — уверяют они, отмечая, что чиновников якобы связывают не только хорошие служебные отношения, но и родственные связи. — Фактически получится, что должность перейдет по наследству».

Фото предоставлено читателем «URA.RU»

Городской депутат якобы хочет возглавить ОНФ

По тюменской околополитической тусовке поползли слухи о том, что депутат городской думы Юрий Баранчук якобы не прочь возглавить местное отделение Общероссийского народного фронта. Злопыхатели припоминают, что несколько лет назад, когда ОНФ только пришел в Тюмень, депутат уже использовал этот бренд якобы в своих целях. «Он работал в общественной приемной якобы от ОНФ, хотя до сих пор к самой организации не имеет никакого отношения, — уверяют сплетники. — Между тем на объявлениях о приемной красовался логотип Народного фронта». Теперь же, говорят слухачи, депутат «кругами ходит вокруг правительства и ОНФ, чтобы его поставили во главу организации».

Фото предоставлено читателем «URA.RU»

Тюменцы выяснили, кто забыл приспустить флаги в день национального траура…

В Тобольском районе, где в день национального траура прошел банкет, чиновники не стали утруждать себя и приспускать флаги на здании районной администрации. «Такое ощущение, что подчиненные сделали все, чтоб подставить главу района, — шепчутся слухачи. — Но история с флагами вполне закономерна. Это сфера вопросов управделами администрации Валентины Б., которую осенью поздравляли с 60-летием. Правда, на пенсию чиновницу отправить никак не могут». Злопыхатели и вовсе распространяют слухи о том, что управделами якобы по состоянию здоровья уже не имеет права занимать свою должность и не справляется с работой — что ярко и продемонстрировал скандал 28 марта.

Экологи нашли грешок за потенциальным почетным гражданином…

Тюменские экологи, по слухам, крайне возмущены инициативой присвоить звание «Почетный гражданин города Тюмени» хозяину строительной компании ТДСК Николаю Щепелину. Камнем преткновения якобы стал участок земли возле поселка Комарово, который находится в аренде у ТДСК для многоэтажной застройки. «Там незаконно складируют снег из города, а это, на минуточку, 4 класс опасности, — шепчутся слухачи. — Есть предписание прокуратуры ликвидировать свалку, но никто его не выполняет. Видимо, ждут, что само растает и уйдет в землю — а ведь это чревато экологической катастрофой. Разумеется, все нарушают и все к этому привыкли. Но ведь это кандидат в почетные граждане города — а он при этом на наш же город, по сути, гадит».

…, а главу района не могут найти второй день

Говорят, что глава скандального Тобольского района Юрий Батт в четверг бесследно исчез. «Его ищут второй день — и журналисты названивают, и подчиненным он нужен, но куда пропал глава района, не знает никто, — шепчутся слухачи. — Некоторым очень интересно, где Батт содержит свое тайное убежище. Вдруг самим пригодится».

Тюменские умельцы записывают разговоры чиновников

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцы со смехом обсуждают байку, которая ходит по местным госучреждениям. Якобы некие тюменские умельцы создают приложение для смартфонов, которое с вероятностью в 99% сможет определять, врет человек или нет. «Чтобы определить, надо записать три коротких фрагмента, где он лжет, и три — где говорит правду, чтобы программа на основании этих данных могла сделать вывод. С чиновниками будет очень удобно общаться, — шушукаются сплетники. — Но вот беда: разработчики стали обкатывать программу на чиновниках и уперлись в тупик: фрагменты с ложью записать удалось, а с правдой никак не получается». Злопыхатели между тем предрекают разработчикам всероссийскую известность — сходную с той, что получили тюменские авторы приложения для смартфонов «фото с президентом».

В Ишиме народ обиделся на чиновников, полицию и прокуратуру

ФОТО: http://vishime.org

В Ишиме уже почти неделю в шоковом состоянии пребывают сотрудники Торгово-выставочного центра «Гагаринский». Слухачи говорят, что после трагедии в Кемерово люди впервые осмотрелись и поняли, что в случае пожара из «Гагаринского» не спасется никто. «Сдан в аренду каждый миллиметр площадей, там нет указателей путей эвакуации, огнетушителей, работоспособной пожарной сигнализации, а в подвальных помещениях вообще нет выходов», — рассказывают люди. При этом сами продавцы говорят, что ТВЦ находится в треугольнике между администрацией города, полицией и прокуратурой — и сотрудники всех этих учреждений постоянно ходят в «Гагаринском». «Мы верили им — они же видят, как тут все на самом деле, но никаких нарушений не находят, значит, все в порядке, — шепчутся люди. — А теперь выяснилось, что сам ТВЦ уже 10 лет работает без разрешения на ввод в эксплуатацию! Неужели опять никого не накажут?».

Слухи ХМАО

Власти ХМАО недовольны авиакомпанией, в которую влили миллиарды

По слухам, в правительстве Югры ищут способ повлиять на политику авиакомпании «ЮТэйр», акционером которой ХМАО стал в 2015 году. Говорят, власти региона неприятно удивлены тарифной политикой перевозчика — в «ЮТэйре» якобы обещали представить план развития маршрутной сети по округу и снизить цены на билеты. «Это не только в кулуарах где-то обсуждалось, но и публично заявлялось. А в итоге никаких подвижек. С учетом тех миллиардов, которые Югра влила в авиакомпанию в свое время, все это выглядит очень странно. Видимо, скоро будут приняты кадровые решения, все-таки у правительства почти 40% акций», — считают слухачи.

Югра ищет способ выйти из «Сотрудничества»

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что юристы югорской администрации получили команду от одного из замгубернаторов найти лазейку в законе, которая позволит автономным округам выйти из программы «Сотрудничество». Якобы на такие меры власти хотят пойти от безысходности — ресурсы с каждым годом сокращаются, нужно думать о собственном благополучии. «Дружба дружбой, а табачок, как известно, табачком. Другое дело, что такой расклад может существенно ухудшить положение Тюменской области», — сплетничают юристы, посвященные в тему.

В «черный список» югорских чиновников некого вносить

По слухам, власти ХМАО, учредившие «доску позора» для проворовавшихся чиновников, не знают, чью фамилию записать туда первой. Говорят, что ранее проштрафившиеся глава технопарка Юрий Реутов и руководитель фонда кампремонта Сергей Макаров не подходят на эту роль по должности — они не были госслужащими. «Да и все прекрасно знают, как у нас увольняют: без шума и пыли. Так что, видимо, мы не скоро увидим интересные имена в этом „черном списке“», — шепчутся слухачи.

Шмонин грозит открыть канал в Telegram

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Если верить слухам, создатель скандального портала «Чиновник.Ру» Эдуард Шмонин, который сейчас находится под домашним арестом, начал угрожать органам следствия и суда. Якобы бизнесмен утверждает, что в случае обвинительного приговора он опубликует компромат интимного характера, который у него будто бы существует — фото и видео любовниц высокопоставленных югорских силовиков. «Он всем заявляет, что терять ему нечего. Если его посадят, он пронесёт в лагерь смартфон, и откроет телеграм-канал», — болтают люди в погонах.

ОНФ Югры вышел из режима «блок на негатив»

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, югорские «фронтовики» получили добро на публикацию негатива против властей муниципалитетов ХМАО. По слухам, перед выборами президента экспертам ОНФ был поставлен жесткий блок. Рассказывают, что многие мэры рассчитывали, что «фронтовики» не будут трогать их по крайней мере до лета, однако в ОНФ якобы рассудили, что двухнедельной передышки хватит.

В Думе ХМАО началась эпидемия

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как сплетничают в кулуарах окружной Думы, большое количество депутатов жалуются на плохое самочувствие. Из симптомов — кашель, сонливость, а также проблемы с желудком, при этом местные врачи разводят руками и не понимают, от чего лечить народных избранников. Поговаривают, сами депутаты считают, что странную болезнь привез один из парламентариев из какой-нибудь экзотической страны, где недавно отдыхал.

Вице-спикеру Думы ХМАО устали намекать на отставку

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, лидеру югорских аборигенов ХМАО Еремею Айпину уже несколько раз намекнули, что ему стоит покинуть Думу Югры, где он занимает пост вице-спикера и главы Ассамблеи коренных народов Севера. По слухам, Айпину уже почти открыто заявили не только коллеги по парламенту, но и представители регионального правительства, но депутат не только их не слышит, но и продолжает проталкивать собственные проекты. «Айпин откровенно зарывается. Пока что все хотят разрешить ситуацию миром, но если он не поймет, то найдут повод лишить мандата», — считают сплетники.

Зюганов предложил депутату-раскольнику из ХМАО вступить в КПРФ

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В региональном отделении «Единой России» обсуждают дальнейшую судьбу исключенного из партии депутата областной Думы Алексея Аносова. По слухам, ему предложили вступить в КПРФ. Говорят, после опубликованных в СМИ материалов, с Аносовым лично связался главной коммунист РФ Геннадий Зюганов. На это повлияли публикации, как депутат Тюменской областной Думы от «ЕР» агитировал югорских общественников голосовать за Грудинина на выборах президента.

В авторстве бойкота ТРЦ Югры подозревают оппозицию

В кулуарах обсуждают призыв к бойкоту торговых центров после трагедии в Кемерове. Обращение к югорчанам сначала распространялось в Сургуте, а затем его стали репостить в соцсетях и отправлять в мессенджерах и в других городах ХМАО. Поговаривают, что авторство призыва принадлежит одной из оппозиционных партий, которая намеревалась публично заявить о поддержке протеста, но затем испугалась последствий. «Никто не думал, что люди так активно поддержат идею с бойкотом. Вот авторы и посчитали, что есть риск нарваться, например, на судебные иски, поэтому передумали выходить в свет», — смеются сплетники.

В ХМАО пытаются нажиться на трагедии в Кемерове

Как сплетничают в югорском бизнес-сообществе, на фоне массовых проверок торговых центров ХМАО появились мошенники, которые, представляясь инспекторами пожнадзора, вымогают деньги у предпринимателей. «Вот недавно в Ханты-Мансийске случай был: пришел мужчина, представился пожарным инспектором, но когда попытались проверить его документы, он убежал. Непонятно, на что рассчитывал?» — смеются сплетники.

Мэр Сургута запретил подчиненным награждать журналистов…

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники сургутских и районных СМИ подметили странную особенность прошедшего недавно конкурса «Журналист года» — на мероприятии не было ни одного работника администрации города. По слухам, ряд чиновников, которые дружны с местными СМИ, намеревались прийти, но по мэрии прошел жесткий запрет, якобы даже исходящий от Вадима Шувалова. «Возможно, Вадим Николаевич решил, что участие мэрии Сургута в таком мероприятии, с учетом всей критики действий городских чиновников, выглядит странно. Но в итоге получилось еще хуже, теперь журналисты считают, что администрация их не уважает», — удивляются слухачи.

…, а его замы перестали появляться на публике

В кулуарах Сургута обсуждают странную ситуацию в местной администрации — заместители Шувалова практически перестали появляться на любых мероприятиях. По слухам, на этом настоял лично мэр, посчитавший, что некоторые заявления замов стали причиной конфликтов с местными элитами. А в городе это воспринимают как возможную подготовку к предстоящим отставкам. «Даже на совещании с уральским депутатом Госдумы Сергеем Бидонько, который приехал с федеральным проектом, никого из замов не было — это очень странно, потому что тот же Алексей Жердев такие мероприятия не пропускал. Видимо, что-то готовится, а может просто в отпусках после выборов», — предполагают слухмейкеры.

Мэр Нягани пошел на сделку с оппозицией

Говорят, администрация Нягани могла пойти на перемирие с оппозицией. Рассказывают, якобы глава города Иван Ямашев встретился с оппозиционными силами во главе с бывшей главой города Риммой Докукиной, которая представляет интересы местных лидеров ЛДПР. Сплетники судачат, что в рамках закрытой встречи обсуждался своеобразный акт перемирия, однако о чем именно шла речь — остается загадкой.

Ерохов еще не ушел, а его место уже делят

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, якобы замначальника УМВД по Сургуту Игорь Топчиев уже примеряет кресло своего шефа Александра Ерохова. В кулуарах считают, что именно Топчиев возглавит городскую полицию после предполагаемого перевода Ерохова в округ. По слухам, сам Ерохов не против этой кандидатуры, но переживает, что генерал Василий Романица не сможет пролоббировать его в региональный Главк на должность зама или даже начальника окружного УМВД.

Слухи ЯНАО

Кобылкин укрепил трамплин

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кто-то с ужасом, а кто-то с облегчением в округе ждет главной ротации Ямала: каждые успешно проведенные в округе выборы федерального уровня вызывают волну слухов о повышении губернатора Дмитрия Кобылкина. Эффективного управленца слухачи традиционно отправляют руководить Тюменской областью. И непросто руководить югом «матрешки», а выступить объединителем трех регионов в большую Тюменскую область.

Но после президентских выборов забурлили и другие слухи — что Кобылкина непременно заберут в Москву. Доводы слухачей таковы: губернатор перерос свою должность регионального чиновника, делом доказал, что ему по плечу проекты федерального уровня и пора свою эффективность доказать на уровне правительства.

Новую информационною атаку на Кобылкина будут готовить украинские технологи

Владелец «Роснефтегаза» Олег Ситников нажил себе много врагов в среде специалистов по пиару. Говорят, он отказался финансово поддержать журналиста «Новой газеты» Ирека Муртазина в судебной тяжбе о недостоверной статье о «золотых унитазах» ЯНАО. Говорят, что также Олег Ситников не рассчитался в полной мере с командой свердловских журналистов, которые продумывали и реализовывали информатаку на губернатора Дмитрия Кобылкина и его окружение.

По слухам, Ситников поссорился и с юристкой Татьяной Пушкаревой, которая прикрывала его от десятков исков. Он не заплатил ей обещанную сумму, и Пушкарева вернулась домой с многомиллионными долгами. По мнению Ситникова, все они не справились с поставленной задачей по дискредитации окружных властей. По слухам, сейчас Ситников ведет переговоры с командой пиарщиков из Украины, известных своими радикальными методами ведения информационных войн.

«Мамонт» ямальской политики собрался на покой

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Говорят, что один из старейших и видных ямальских политиков Сергей Харючи устал от депутатства в региональном Заксобрании. Скоро он добровольно сложит с себя полномочия. В правительстве поговаривают, что так долго на посту он продержался, потому что об этом его просил лично губернатор Дмитрий Кобылкин. Теперь Харючи подготовил приемника. Сергей Ямкин вполне успешно справляется со своими задачами на посту спикера парламента. И Кобылкин разрешил Сергею Харючи наконец-то отдохнуть. Однако совсем он с политической арены не уйдет. Просто сменит пост на более спокойный. Поговаривают, что легендарный политик станет каким-нибудь советником губернатора или возглавит какую-нибудь общественную структуру.

Крюков сдаст мандат или его заберут силой

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В ямальском парламенте наконец определились, что делать с мандатом Павла Крюкова, который с конца прошлого года сидит в СИЗО в связи с расследованием уголовного дела. Депутаты долго не знали, как выйти из неудобной ситуации. Теперь придумали. Если Крюкова посадят в тюрьму, то мандат просто заберут по утрате доверия. Та же ситуация случится, если расследование затянется на длительное время или уже станет ясно, что Крюков не выйдет. А если депутата оправдают, то его попросят добровольно сложить с себя депутатские полномочия.

Слухачи отмечают, что репутационные риски для парламента слишком велики, чтобы оставлять его на посту. К тому же место это традиционно зарезервировано для лоббиста из градообразующего предприятия из Ноябрьска, коим Крюков больше не является.

Ямальский «оппозиционер» окончательно разозлил округ

Требование активиста Александра Бондарчука наказать жителей Ноябрьска, собравшихся почтить память погибших в пожаре в Кемерове, задело не только простых жителей Ямала. Окружные чиновники обозлились не только на него, но и на власти Ноябрьска. Мэру Алексею Романову и его заму по информационной политике Алексею Ардышеву пеняют за то, что так и не смогли договориться с неуправляемым бунтарем.

Сейчас все возможности для переговоров исчерпаны, говорят и в округе, и в местной администрации. Это была точка невозврата. А местные чиновники вспоминают, что ранее в администрации Ноябрьска готовы были предложить Бондарчуку даже возглавить городской общественный совет. Но сам оппозиционер постоянно переходил на личности и отказывался идти на переговоры.

Теперь же, после неудачно выбранного момента для собственного пиара, оппозиционер потерял и минимальную поддержку горожан, некоторые из которых еще сочувствовали ему. С этого момента любые непопулярные меры в отношении Бондарчука будут восприняты общественностью справедливыми, обсуждают в кулуарах власти.

Место Садовникова в Ноябрьске может занять судимый активист

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Среди ямальских «соколов Жириновского» обсуждают, кто станет координатором города Ноябрьске. Место это пока закреплено за Денисом Садовниковым, но он займет пост лидера ямальского отделения ЛДПР. На его место городского куратора пророчат некого малоизвестного бизнесмена Дениса Комкина.

Партийцы возмущены таким выбором. Они уверяют, что есть и более достойные кандидаты. В их кругах даже начал разрастаться слух о том, что у Комкина за спиной есть уголовная судимость, а значит, он впоследствии все равно не сможет баллотироваться в местную думу и не сможет оставаться на посту координатора.

Ямальские чиновники ждут лета

В ямальских муниципалитетах затишье. Все знаковые ротации между муниципалитетами и правительством округа перенесены на лето, шепотом говорят в кабинетах городских администраций. Якобы в Салехарде посоветовали не делать скоропалительных выводов по итогам прошедших выборов и дать время людям успокоиться.

Не хотят огласки скорых кадровых решений и сами муниципальные чиновники, понимая, что любые передвижения кадров будут оценены населением, как явные наказания или поощрения по результатам проведенных выборных кампаний президента.

С таким решением согласны и сами чиновники, которым предстоят переезды между столицей и муниципалитетами. Связано это в том числе и с обучением детей. Срывать школьников под конец учебного года никто не хочет. А с приходом лета, кроме окончания учебного года, начнется отпускная пора и много ямальцев уедет за пределы округа. Тогда кадровые перестановки не привлекут столько ненужного чиновникам внимания.

Ямальские VIP уже оценили новый облик ресторана-бренда

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вся пятница в кабинетах ямальского правительства была посвящена долгожданному открытию ресторана «Панорама». Бывший «Факел» всегда был излюбленным местом салехардской элиты, но последние годы не оправдывал надежд. Теперь он обновился, и чиновники всех рангов уже спешат заказать столик на выходные и отведать новую кухню.

Впрочем, некоторые высокопоставленные персоны Салехарда уже оценили обновленный ресторан. По слухам, за неделю до официального открытия ресторатор Дмитрий Терещук пригласил нескольких важных персон на дегустацию. Говорят, начальство одобрило: будут ходить и рекомендовать своим не менее высокопоставленным друзьям.

Слухи Пермского края

Решетников дал шанс своей администрации…

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слухачи утверждают, что на этой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников принял окончательное решение: оставить краевую администрацию в качестве самостоятельного органа власти.

Ранее ходило много разговоров, что администрацию упразднят и в «усеченном» виде введут в структуру правительства Прикамья. Но от такого сценария глава региона отказался. Поэтому, скорее всего, в течение пары месяцев Решетников назначит и нового руководителя администрации — кресло по-прежнему свободно.

… и надеется на хорошее телевидение

На этой неделе Максиму Решетникову представили нового директора гостелерадиокомпании «Пермь» — филиала ВГТРК. Должность получил Игорь Южанинов, хорошо известный пермякам по работе в телекомпании «Рифей-Пермь» в период правления губернатора Олега Чиркунова.

Слухмейкеры утверждают, что среди пермских телеканалов для Решетникова на первом месте стоит именно ГТРК. Она в дальнейшем и будет получать наибольший госзаказ. Поэтому особое внимание власти обращают на качество контента.

Наблюдатели же отмечают, что в период работы Южанинова «Рифей» был однозначно лучшим телеканалом в Перми. Но, безусловно, тогда в развитие СМИ были вложены очень значительные бюджетные средства.

Кокшаров получил удар с юга

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В неприятную ситуацию попал вице-премьер, министр территориального развития Роман Кокшаров. Его внезапно атаковал бывший глава Чайковского Алексей Третьяков, которого депутаты «уволили» на прошлой неделе. Он дал интервью местным СМИ и фактически заявил, что Кокшаров устроил ему проблемы с силовиками. Вице-премьер якобы и добился отставки мэра, причем прикрываясь именем губернатора.

Сплетники рассуждают, что Кокшаров нередко совершает ошибки, но вряд ли он стал бы так очевидно подставлять себя под удар. Многие полагают, что атака на вице-премьера очень хорошо спланирована. Цель — вызвать гнев губернатора и спровоцировать увольнение Кокшарова.

В этом же интервью звучит мнение, что Чайковский после преобразования в городской округ должен возглавить не местный политик. То есть это еще и удар по позициям главы Чайковского района Юрия Вострикова. Кому понадобилась эта атака — непонятно. О реакции губернатора на эту публикацию никто пока не знает.

Глызина «выдавливают» из правительства

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Наблюдатели рассуждают, что первый кандидат на увольнение из правительства Пермского края — министр спорта Олег Глызин. Ему и ранее предъявляли массу претензий. Но теперь в регулярном режиме в Facebook министра почему-то атакует сам лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников. Пользователи соцсетей неоднократно становились свидетелями и участниками перепалок депутата с пресс-секретарем минспорта.

Шептуны напоминают, что на пермское отделение ЛДПР большое влияние оказывает депутат Госдумы Дмитрий Скриванов. Не исключено, что кто-то захотел занять кресло министра спорта, и парламентарий активно помогает этому интересанту. И не факт, что речь о директоре Центра спортивной подготовки Петре Перминове, которого так часто вспоминают в Telegram.

Кокоулиной тоже предрекают увольнение

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи также предполагают, что скоро в отставку отправят министра культуры Галину Кокоулину. Она может вернуться на должность директора краевой филармонии. Говорят, дело вовсе не в профессионализме Кокоулиной: претензий-то к ней вроде бы нет. Но очень много людей приходит к губернатору с рассуждениями «а почему бы не назначить министром» Вячеслава Торчинского — заместителя главы администрации Перми.

С одной стороны, по слухам, Максим Решетников не особенно привязан к Кокоулиной. Но с другой _ если губернатору навязывать какое-то решение, то можно получить обратный результат.

На кресло Удальева рассчитывает Крестьянников

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, РСТ рассчитывает возглавить один из заместителей Антона Удальева — бывший глава Краснокамского района Юрий Крестьянников. Якобы он уже обратился за помощью к своим покровителям и надеется на скорое назначение.

Впрочем, поговаривают, Удальев однозначно дал понять членам правительства, что даже в случае своего увольнения не станет рекомендовать назначить руководителем Крестьянникова.

Пока Скриванов делал ставку на ГФИ…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухмейкеры утверждают, что отставка главного федерального инспектора (ГФИ) Игоря Цветкова больше всех шокировала депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Якобы в последние пару месяцев у них сложился тандем. Депутат и ГФИ договорились о взаимодействии.

В итоге союз распался. Зачем нужно было объединяться, какие были договоренности — непонятно. Очень недоумевают те, кто помнят, что в 2016 году на выборах в Заксобрание Цветков фактически стал противником Скриванова и помешал последнему сорвать кампанию в нескольких одномандатных округах.

… у него появился серьезный конкурент

Слухачи доносят, что на этой неделе вдруг возникли разговоры о выборах в Госдуму 2021 года. Якобы к ним уже начал готовиться депутат Заксобрания, председатель организации «ОПОРА России» в Пермском крае Роман Водянов.

Водянов, как говорят, нацелился на Кунгурский одномандатный округ, который сейчас в Госдуме представляет Дмитрий Скриванов. Конкурировать с этим парламентарием трудно. Но в кулуарах по-прежнему звучат суждения, что Скриванова «не пустят» либо губернатор, либо федеральные власти, либо спецслужбы.

Уткину не дают отдохнуть

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сплетники сообщают, что председателю Пермской городской Думы Юрию Уткину настоятельно рекомендовали провести отпуск не там, где он планировал — то есть не на «даче» одного известного депутата в Арабских Эмиратах. Рекомендация якобы поступила от региональных властей.

Непонятно, прислушается ли спикер к совету. В последнее время Уткин привлекает к себе все больше внимания администрации губернатора. Информаторы утверждают, что теперь возник интерес, на какие деньги себя рекламировало руководство гордумы в начале года, если конкурсы на освещение работы в СМИ состоялись в марте. А оппозиция недоумевает, почему в телевизоре видит только спикера, хотя деньги предназначены для всех депутатов.

В пермское ЖКХ пришел криминал

По слухам, одна из крупнейших управляющих компаний Перми «Центр» оказалась во власти представителей криминалитета. Учредитель Владимир Кулешов и директор Вадим Князев окончательно отстранены от управления, новые менеджеры — неоднократно судимы. А в СМИ от лица «Центра» уже выступает заместитель гендиректора по безопасности Дмитрий Петров, рассказывает, что компания работает в штатном режиме.

На жителей якобы оказывают силовое давление, не дают им уйти к другим УК. Многие получают «двойные» квитанции. Никто в ситуацию не вмешивается — ни администрация, ни силовики. Таков итог войны, которую развязали между собой собственники компании в прошлом году.

Слухи Курганской области

Курганского прокурора отчитал Чайка

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники рассказывают, что зауральский прокурор Игорь Ткачев, который в конце недели отправился в Екатеринбург на встречу с генпрокурором Юрием Чайкой, получил хороший нагоняй. Ему якобы попало за недостаточную активность в борьбе с высокопоставленными коррупционерами. Теперь слухачи ждут, что он с удвоенной силой примется наводить порядок в регионе.

Обыски в Щучьем аукнутся в Кургане

Обыски, которые прошли у главы Щучанского района Петра Чикишева, по словам сплетников, могут иметь далеко идущие последствия. «Чиновники же не по своей воле подписывали эти коррупционные контракты. В конечном итоге все концы ведут к вице-губернатору Виктору Сухневу. Однако ему, скорее всего, опять удастся выйти сухим из воды», — судачат в регионе. Однако другие сплетники уверены, что предприниматель из Щучья и местный глава могли договориться и без участия вице-губернатора. «Много накатов на Сухнева в последнее время, может, кто-то мечтает его сместить», — отмечают они.

Хмелев не вовремя заболел

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Здоровье недавно назначенного на должность директора департамента образования и науки Курганской области Германа Хмелева не зря вызывало сомнение у скептиков. Его недоброжелатели отмечают, что в самый сложный момент — когда в шадринской школе случился инцидент со стрельбой — Хмелева не было на рабочем месте. В итоге разруливать конфликт и принимать детского омбудсмена Анну Кузнецову пришлось его заму Эдуарду Абрамову. «Так ведь и заменит он Хмелева окончательно», — предупреждают сплетники.

Зауральских УФСИНовцев оценят в Москве

По данным сплетников в результате проверки зауральское управление службы исполнения наказаний получило пять «неудов». Однако, чтобы поставить общую оценку «неудовлетворительно», проверяющие должны были выставить целых восемь двоек. «Сейчас в Москве будут думать, что с этим делать. Изначально была задача „завалить“ зауральцев», — отмечают слухачи.

Жданов возродит завод

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Застройщик Павел Жданов, похоже, окончательно разобрался с былыми проблемами и готов возродить свой бизнес. Сплетники рассказывают, что его завод по производству строительных блоков снова будет работать. Якобы поддержку Жданову оказал промышленник Дмитирий Парышев, который построил многоквартирный дом и вошел во вкус.

Секретные закупки машин простят

Слухачи утверждают, что в прокуратуре не намерены давать ход делу по тайным закупкам иномарок через дорожное предприятие. «Силовики прямым текстом говорят, что подобные схемы существуют во всех регионах. Правда, наши чиновники действовали слишком прямолинейно, — рассказывают сплетники. — Никакой коррупции в этом прокуроры не видят. Ну, нужны замам губернатора статусные машины — почему бы не купить».

В КСХА готовят взрыв

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители пригорода Кургана — поселка КСХА — с ужасом наблюдают за тем, как их коммуникации хотят передать с районного баланса на уровень муниципалитета. Прогнившие трубы обслуживают семь многоэтажек, а у сельсовета нет средств, чтобы ремонтировать хоть малую часть. «Если тут что-то рванет, мало не покажется. Властям даже расселить будет некуда такое количество людей в случае ЧП», — предупреждают слухмейкеры. Они советуют новому главе районе Владимиру Архипову серьезно задуматься, прежде чем принимать такое решение.

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