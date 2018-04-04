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04 апреля 2018
14:04  04 апреля 2018 0

Сотовые операторы отключат от связи всех «ненадежных абонентов»

Клипарт., телефон, сотовый
Компании уже начали проверку своей абонентской базыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские сотовые операторы начали проверку владельцев «серых» сим-карт. С 1 июня компании должны будут отключить абонентов, чьи личные данные не смогли подтвердить.

Официальные представители «большой тройки» операторов — МТС, «Билайн» и «МегаФон», не смогли оценить, скольким абонентам придется подтвердить личность, отмечает РБК. По некоторым данным, на «серых» абонентов приходится около 20% всех пользователей сотовой связи. Речь идет о тех, кто покупает по несколько сим-карт в месяц и использует их для одного-двух звонков. «Именно такие абоненты могут вести незаконную деятельность и подпадают под действие этого закона», — пишет РБК со ссылкой на одного из участников рынка.

«Билайн» и «МТС» уже начали проверку абонентской базы, чтобы у клиентов было достаточно времени на подтверждение своей личности. В «МегаФоне» заявили, что они проводят жесткую борьбу с незаконным распространением сим-карт: заключают агентское соглашение с ретейлерами и штрафуют их в случае раздачи сим-карт гражданам без договора.

Согласно поправкам к закону «О связи», которые были приняты в июле 2017 года, операторы должны проверять достоверность сведений и личности абонента, устанавливать его фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность.

Павел Маркуш
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