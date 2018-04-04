Бузова создает собственную криптовалюту BuzCoin

Ольга Бузова объявила о создании своей криптовалюты
Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о создании своей криптовалюты BuzCoin и запуске it-проекта BUZAR. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в Ритце.
«Я создаю империю. Я хочу вам напомнить, что мы живём в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», — заявила певица со сцены. Ее слова приводит портал Life.ru. Другой проект Бузовой — BUZAR — предполагает возможность совершения звонков, обмена сообщениями, участия в онлайн-играх и даже поиска работы. С помощью него также можно будет перечислять криптовалюту имени Бузовой.
Между тем недавно певица выступила с концертом в Екатеринбурге. На мероприятие пришли многие поклонники Бузовой, некоторые из них даже дрались за лучшие места.