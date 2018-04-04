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04 апреля 2018
14:48  04 апреля 2018 6

Бузова создает собственную криптовалюту BuzCoin

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова объявила о создании своей криптовалютыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о создании своей криптовалюты BuzCoin и запуске it-проекта BUZAR. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в Ритце.

«Я создаю империю. Я хочу вам напомнить, что мы живём в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», — заявила певица со сцены. Ее слова приводит портал Life.ru. Другой проект Бузовой — BUZAR — предполагает возможность совершения звонков, обмена сообщениями, участия в онлайн-играх и даже поиска работы. С помощью него также можно будет перечислять криптовалюту имени Бузовой.

Между тем недавно певица выступила с концертом в Екатеринбурге. На мероприятие пришли многие поклонники Бузовой, некоторые из них даже дрались за лучшие места.

Дарья Корчак
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