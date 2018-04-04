17:11 04 апреля 2018 0

На месте ЧП еще работают пожарные, но следователи уже возбудили дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По факту возгорания в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Расследоваться оно будет сразу по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также точное количество людей, находившихся в это время в здании, сообщает пресс-служба СК РФ в своем телеграм-канале. Осмотр места пожара планируется начать сразу после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу.

Тем временем в соцсетях уже обсуждают предварительную версию происшествия. Как пишет телеграм-канал Mash, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в машинном отделении грузового лифта, где находился основной очаг пожара.

Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел днем 4 апреля. Первоначально сообщалось, что огонь распространялся с верхних этажей, где было много горючих материалов. По разным данным, пострадали до десяти человек, включая пятерых пожарных и одну посетительницу. Один человек умер по дороге в больницу.