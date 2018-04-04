{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
18:03  04 апреля 2018 1

Журналистка «Дождя» уволилась после скандала с депутатом Слуцким

Елизавета Антонова не понимает, чем может быть полезна «Дождю»Фото: Елизавета Антонова, Facebook

Журналистка телеканала «Дождь» Елизавета Антонова уволилась после скандала с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Она также возмутилась тем, что бойкот, объявленный рядом СМИ нижней палате Федерального Собрания, не соблюдается.

«Нет, я увольняюсь не из-за Слуцкого! То есть, конечно, сам скандал и последовавший за ним отзыв аккредитации из Думы послужил неким катализатором кучи процессов (и увольнений в том числе). Особенно нелепым я считаю объявление бойкота политическому институту и несоблюдение этого бойкота на деле… Я не собираюсь отмораживать уши (и руки) в ожидании, пока депутат выйдет из Думы на улицу, чтобы дать мне комментарий», — написала Антонова на своей странице в Facebook.

Кроме того, она уточнила, что на данный момент не понимает, чем может быть полезна «Дождю» и каким образом могла бы профессионально развиваться, работая там. «Бывает, что место человеку просто не подходит», — цитирует журналистку «Ридус».

Как ранее сообщало «URA.RU», сразу несколько журналисток обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Комитет Госдумы по этике не нашел в поведении депутата ничего плохого. В ответ десятки федеральных и региональных СМИ объявили бойкот всей Госдуме.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров