Журналистка «Дождя» уволилась после скандала с депутатом Слуцким

18:03 04 апреля 2018 1

Елизавета Антонова не понимает, чем может быть полезна «Дождю» Фото: Елизавета Антонова, Facebook

Журналистка телеканала «Дождь» Елизавета Антонова уволилась после скандала с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Она также возмутилась тем, что бойкот, объявленный рядом СМИ нижней палате Федерального Собрания, не соблюдается.

«Нет, я увольняюсь не из-за Слуцкого! То есть, конечно, сам скандал и последовавший за ним отзыв аккредитации из Думы послужил неким катализатором кучи процессов (и увольнений в том числе). Особенно нелепым я считаю объявление бойкота политическому институту и несоблюдение этого бойкота на деле… Я не собираюсь отмораживать уши (и руки) в ожидании, пока депутат выйдет из Думы на улицу, чтобы дать мне комментарий», — написала Антонова на своей странице в Facebook.

Кроме того, она уточнила, что на данный момент не понимает, чем может быть полезна «Дождю» и каким образом могла бы профессионально развиваться, работая там. «Бывает, что место человеку просто не подходит», — цитирует журналистку «Ридус».

Как ранее сообщало «URA.RU», сразу несколько журналисток обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Комитет Госдумы по этике не нашел в поведении депутата ничего плохого. В ответ десятки федеральных и региональных СМИ объявили бойкот всей Госдуме.