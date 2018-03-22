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22 марта 2018
19:03  22 марта 2018 0

Член комиссии ГД по этике объяснила оправдание Слуцкого. «Я была в 300 раз красивее и меня никто не домагивался»

Скандал вокруг депутата продолжаетсяФото: Леонид Слуцкий, Facebook

Член комитета Госдумы по депутатской этике Раиса Кармазина прокомментировала решение ведомства касательно депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Она встала на защиту политика и привела доводы, оправдывающие его.

«Что вы из мухи слона-то делаете? Леонид — благороднейший человек! Не верю ни одному слову!», — рассказала Кармазина The Insider. Член комиссии отказалась верить в то, что Слуцкий трогал одну из журналисток за лобок, аргументируя это отсутствием доказательств. Аудиозаписи журналистки она также не поверила и утверждала, что доказательства должны проверять следственные органы, а не комиссия по этике. «На каком основании мы должны подменять собой институт власти? Пусть разбираются те, кто должен по долгу своей службы», — сказала Кармазина.

Напоследок депутат заявила, что она всегда защищала себя сама. По словам Кармазиной, в молодости она была «в триста раз красивее, чем они», однако ее «никто не домагивался». «Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы! Послала бы на три буквы и сказал „Пошел вон!“», — заявила член комиссии по этике.

Напомним, несколько журналисток парламентского пула обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия по депутатской этике не нашла нарушений в его поведении. Тогда ряд СМИ объявил бойкот в связи с этим решением и отозвал своих сотрудников из Госдумы. Бойкот, как писало «URA.RU», поддержала телеведущая Ксения Собчак.

Ксения Томашова
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