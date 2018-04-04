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04 апреля 2018
18:54  04 апреля 2018 1

Украина пообещала задерживать все суда из Крыма

Виды Калининграда. Калининград, корабль, порт, пароход, судно, сейнер, рыболовное судно, портовые краны
По мнению пограничников, кораблям требуется разрешение Украины на посещение полуостроваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина намерена задерживать все суда, входящие в порты Крыма без согласования с Киевом и покидающие их без аналогичного разрешения. Об этом заявил спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

По словам Слободяна, Госпогранслужба исходит из того, что полуостров является оккупированной частью Украины. «Поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — цитирует его высказывание RT.

Как ранее сообщало «URA.RU», 26 марта в Азовском море украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» с командой из десяти человек. Корабль зарегистрирован в порту крымской Керчи. Представители украинской погранслужбы заявили, что все члены экипажа нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

Виктор Жуков
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