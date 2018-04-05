08:24 05 апреля 2018 0

Руслан Гаттаров рассказал Борису Дубровскому о турецком инвесторе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переговоры губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с гендиректором строительной компании SARIDAGLAR (Турция) Озметином Аидином, запланированные на 5 апреля, не состоятся. Этот день Дубровский проведет в Москве, на заседании Госсовета. Но, как стало известно «URA.RU», переговоров с турками, заявившими о намерениях строить большой конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС не будет совсем. От услуг SARIDAGLAR решено отказаться.

«У SARIDAGLAR неясная финансовая история, есть много долгов по судам в Турции. Фирма в предбанкротном состоянии. Эти данные представили Дубровскому, и он отменил переговоры», — сообщил «URA.RU» источник в правительстве области. В минэкономразвития региона от комментариев воздержались. Источники сообщают, что в министерстве уже представили документы на другого инвестора — ООО «Автодор-инвест», соучредителем которой является Росавтодор.

С этой фирмой уже шли переговоры, пока в январе 2018 года руководители турецкой компании, приехавшие в Челябинск, не заявили о своих намерениях. Турки выразили готовность не только построить большой конгресс-холл, главный объект саммитов, но и вложить в него собственные средства. Как сообщало «URA.RU», вице-губернатор Руслан Гаттаров уже тогда выступал против SARIDAGLAR, теперь его сомнения подтверждены документально.

«После подписания президентского указа о саммитах, предложений со стороны инвесторов стало в разы больше, — подчеркивает источник в правительстве. — В любом случае, это будет обсуждаться с Росконгрессом, главным распорядителем федеральных бюджетных средств на подготовку к саммитам. К маю проект конгресс-холла будет направлен на госэкспертизу. К этому времени уже определятся с надежным подрядчиком».

Представители Росконгресса были в Челябинске 3 апреля. В ходе переговоров с дирекцией международного сотрудничества, созданного при минэкономразвития региона, договорились о том, что документ о сотрудничестве в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС будет подписан в мае, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе дирекции, представители Росконгресса также обсудили совместные мероприятия, которые пройдут уже в 2020 году.

Одним из таких мероприятий станет Российско-Киргизская межрегиональная конференция, которая пройдет в Челябинске 15 июня. Москвичи осмотрели площадки, предложенные под мероприятие. Так, представители Росконгресса побывали в центре «Территория развития», в гостинице «Рэдисон». Также в Челябинске пройдет выездная сессия Петербургского экономического форума «Регионы России. Точки роста», дата уточняется.