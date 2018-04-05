{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
08:24  05 апреля 2018 0

Конгресс-холл в Челябинске построит дочка «Росавтодора». Дубровский уже отменил встречу: вместо инвестиций турков будут тратить госденьги

Южноуральский ТЛК. Челябинск., поезд, гаттаров руслан, паровоз, дубровский борис
Руслан Гаттаров рассказал Борису Дубровскому о турецком инвестореФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
все новости сюжета

Переговоры губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с гендиректором строительной компании SARIDAGLAR (Турция) Озметином Аидином, запланированные на 5 апреля, не состоятся. Этот день Дубровский проведет в Москве, на заседании Госсовета. Но, как стало известно «URA.RU», переговоров с турками, заявившими о намерениях строить большой конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС не будет совсем. От услуг SARIDAGLAR решено отказаться.

«У SARIDAGLAR неясная финансовая история, есть много долгов по судам в Турции. Фирма в предбанкротном состоянии. Эти данные представили Дубровскому, и он отменил переговоры», — сообщил «URA.RU» источник в правительстве области. В минэкономразвития региона от комментариев воздержались. Источники сообщают, что в министерстве уже представили документы на другого инвестора — ООО «Автодор-инвест», соучредителем которой является Росавтодор.

С этой фирмой уже шли переговоры, пока в январе 2018 года руководители турецкой компании, приехавшие в Челябинск, не заявили о своих намерениях. Турки выразили готовность не только построить большой конгресс-холл, главный объект саммитов, но и вложить в него собственные средства. Как сообщало «URA.RU», вице-губернатор Руслан Гаттаров уже тогда выступал против SARIDAGLAR, теперь его сомнения подтверждены документально.

«После подписания президентского указа о саммитах, предложений со стороны инвесторов стало в разы больше, — подчеркивает источник в правительстве. — В любом случае, это будет обсуждаться с Росконгрессом, главным распорядителем федеральных бюджетных средств на подготовку к саммитам. К маю проект конгресс-холла будет направлен на госэкспертизу. К этому времени уже определятся с надежным подрядчиком».

Статья по теме
Совсем не факт, что туркам разрешат строить конгресс-холл в Челябинске

Представители Росконгресса были в Челябинске 3 апреля. В ходе переговоров с дирекцией международного сотрудничества, созданного при минэкономразвития региона, договорились о том, что документ о сотрудничестве в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС будет подписан в мае, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе дирекции, представители Росконгресса также обсудили совместные мероприятия, которые пройдут уже в 2020 году.

Одним из таких мероприятий станет Российско-Киргизская межрегиональная конференция, которая пройдет в Челябинске 15 июня. Москвичи осмотрели площадки, предложенные под мероприятие. Так, представители Росконгресса побывали в центре «Территория развития», в гостинице «Рэдисон». Также в Челябинске пройдет выездная сессия Петербургского экономического форума «Регионы России. Точки роста», дата уточняется.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров