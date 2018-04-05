Россельхознадзор раскрыл объемы белорусской «молочки» на российском рынке

03:22 05 апреля 2018 0

За три года импорт молока из Белоруссии вырос на 24% Фото: Алексей Гущин © URA.RU

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), в 2017 году Белоруссия стала крупнейшим импортером молочной продукции на территорию РФ. По данным ведомства, на долю Белоруссии приходится порядка 86% всего объема ввозимой в Россию «молочки».

Как следует из официального сообщения Россельхознадзора, опубликованного на сайте ведомства, в 2017 году Белоруссия поставила в Россию 950 тыс.548 тонн молочной продукции, причем объемы растут из года в год. Так, с учетом того, что в 2014 году эта цифра равнялась 764 тыс. 635 тонн, то можно говорить об увеличении поставок только за три года почти на четверть.

Что касается остальных государств, то доля их импорта молока и молочной продукции в сравнении с белорусским крайне невелика. Так, занимающий второе место Казахстан поставляет всего 3% от общего объема. Оставшиеся 11% распределяются между остальными странами-импортерами.

Напомним, ранее Россельхознадзор планировал ввести ограничительные меры на поставку белорусского молока. В качестве причины указывалось в том числе и серьезное увеличение объема поставок «санкционной» продукции через территорию Белоруссии. Тем не менее, 14 марта ведомство отказалось от своих планов, заявив об инспектировании белорусских производителей.

Между тем, по подсчетам российского Минсельхоза, чтобы полностью перестать зависеть от импорта, внутри страны необходимо производить ежегодно минимум 40 млн тонн в год. Как писало «URA.RU», достичь такого показателя невозможно даже в течение 15 лет. Поэтому в планах ведомства — наращивание производства отечественного молока до 32,4 млн тонн к 2025 году.