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05 апреля 2018
04 апреля 2018
09:23  05 апреля 2018 0

«Адмирал Кузнецов», воевавший в Сирии, назван худшим авианосцем в истории

Авианосец все еще состоит на вооруженииВикипедия

Российский «Адмирал Кузнецов» назван худшим авианосцем в мировой истории. Введенный в эксплуатацию в 1995 году, корабль впервые принял участие в боевой операции (в Сирии) лишь в ноябре 2016 года, во время которой потерял два самолета.

Причиной неудач «Адмирала Кузнецова» стало низкое качество строительства и плохая поддержка, предполагает американское издание The National Interest, составившее своеобразный рейтинг самых худших авианосцев в мировой истории. Помимо отечественного корабля, со второго по пятое место в список разместили американский Ranger, японский Kaga, французский Bearn и британский Eagle.

Отечественный авианосец оказался единственным кораблем в списке, который до сих пор состоит на вооружении. Издание отмечает, что все иностранные корабли послужили основой для новых авианосцев своих стран. Исключение составляет лишь «Адмирал Кузнецов», который «остается на службе, но еще не произвел потомства (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)».

Ранее глава института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ министерства обороны России Николай Максимов анонсировал строительство нового авианосца для нужд Военно-морского флота РФ, писало «Федеральное агентство новостей». Согласно предварительным данным, авианосец будет совмещать в себе разгонное устройство и трамплин для взлета.

Павел Маркуш
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