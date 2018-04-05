Курганские перевозчики назвали настоящую причину повышения цены на проезд в автобусах

Директор ООО «Транспортная компания» г. Курган Наталья Кутепова пояснила «URA.RU» настоящую причину повышения стоимости проезда в автобусах до 24 рублей. На это ее толкнули нецензурные комментарии курганцев в соцсетях по поводу очередного роста тарифа на проезд.
По словам Кутеповой, с 2018 года курганские перевозчики взяли на себя часть затрат на перевозку льготников — школьников и пенсионеров, которые покупают талоны по 19 и 18 рублей. Ранее они получали из городской казны за льготников компенсацию. Кроме того, сейчас за свой счет перевозчики предоставляют детям из малообеспеченных семей по 10 билетов в месяц (за остальные билеты получают компенсацию из бюджета).
«Кроме того, мы взяли затраты на установку валидаторов — это дорогостоящий проект, который мы не собираемся перекладывать на плечи пассажиров. При повышении цены в апреле мы одновременно предоставим возможность пассажирам ездить по 20 рублей за поездку при покупке абонемента (60 поездок в месяц), — подчеркнула она, — ООО „Попутчик“ уже дает возможность горожанам ездить по 17 рублей за поездку».
«Мы живем в этом городе и знаем достаток курганцев. Мы не хотим ни хвастаться поддержкой льготников, ни оправдываться. Учитывая матерные высказывания жителей города в комментариях, думаю, необходимо информировать пассажиров, что будет и альтернатива — проезд по 20 рублей», — добавила Кутепова.
Два курганских перевозчика, ООО «Транспортная компания» и ООО «Попутчик», объявили о повышении стоимости проезда на автобусах до 24 рублей с 9 и 16 апреля. Экономист ООО «Попутчик» ранее пояснил «URA.RU», что повышение проезда связано с ростом затрат на содержание автобусов (на запчасти и лизинг).