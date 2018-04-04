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Главные новости Курганской области
17:20  04 апреля 2018 0

В Кургане снова подорожает проезд на автобусах. «Скоро станет роскошью»

Маршрутки. Челябинск, билет, проезд
В апреле на 16 маршрутах цена на проезд вырастет до 24 рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В апреле два курганских перевозчика, ООО «Транспортная компания» и ООО «Попутчик», вновь повысят стоимость проезда на автобусах. Об этом компании уведомили МКУ «Транспортное управление».

Стоимость проезда вырастет с 9 апреля на муниципальных маршрутах №№ 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359. Эти маршруты обслуживает ООО «Транспортная компания». А с 16 апреля проезд подорожает до 24 рублей на маршрутах №№ 37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 ООО «Попутчик».

Экономист ООО «Попутчик» пояснила «URA.RU», что повышение проезда связано с ростом затрат на содержание автобусов: дорожают запчасти и лизинг, а часть транспорта, в том числе низкопольные автобусы, находится в лизинге. Связаться с директором ООО «Транспортная компания» оперативно не удалось. В соцсетях горожане отмечают, что проезд на автобусе «скоро станет роскошью».

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей на ряде маршрутов прошло в декабре прошлого года. При этом некоторые перевозчики внедрили систему скидок при оплате транспортными картами, которая зависит от количества поездок. В Кургане также остаются маршруты со стоимостью билетов 21 и 22 рубля.

Анна Бояркина
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