В Прикамье оштрафовали пенсионера-«шпиона» за очки с камерой

В Прикамье суд оштрафовал 60-летнего мужчину, который через интернет купил «шпионское» оборудование. Пенсионер заказал специальную технику, которая позволяла негласно получать информацию. Это гаджет был закамуфлирован под солнцезащитные очки.
Когда пенсионер заказал устройство, им заинтересовались сотрудники спецслужб. «В январе 2018 года при получении товара мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю», — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю. Против него возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
В результате судебного разбирательства пермяку назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Ранее было заведено уголовное дело в отношении многодетного фермера из Зауралья Евгения Васильева. Он купил трекер, чтобы следить за теленком. Региональные спецслужбы уверены, что «шпионское оборудование» предназначалось для других целей. Дело привлекло внимание президента Владимира Путина, пообещавшего разобраться в этом вопросе.