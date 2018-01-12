12:35 12 января 2018 3

Следователи пока не общаются с курганским фермером, дело которого вызвало резонанс в обществе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фермер Евгений Васильев из Лебяжьевского района Курганской области не знает, как продвигается его уголовное дело о покупке «шпионского» оборудования. Между тем уже инициировано новое расследование, сообщили «URA.RU» в региональном СУ СК РФ.

39-летнего инвалида третьей группы и отца четверых детей Евгения Васильева хотели привлечь к ответственности за покупку в Китае GPS-трекера для слежки за теленком. Фермера обвинили в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации из-за встроенного в устройство микрофона. Сам Васильев признался, что даже точно не знал, какие функции есть у трекера.

14 декабря 2017 года на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналисты рассказали главе государства об этом случае. Президент не понял, за что Евгения Васильева хотят наказать, и пообещал разобраться в ситуации. В этот же день в суде обвинитель ходатайствовал о возвращении дела Васильева на доработку. 25 декабря дело поступило в надзорное ведомство, 28 декабря его передали для нового расследования в Следственный Комитет.

Как отметила в беседе с корреспондентом «URA.RU» супруга Васильева Александра, семья не в курсе, как ведется расследование, так как им до сих пор не поступило никаких уведомлений от силовых органов.

В следственном управлении уточнили, что по делу в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и принятие законного решения. Точные сроки, в которые необходимо провести новое расследование, законом не установлены.